Чешский премьер рассказал о поставках Украине крупнокалиберных снарядов

ПРАГА, 4 сен - ПРАЙМ. В рамках так называемой "чешской инициативы по боеприпасам" Украина в 2025 году получила уже 1,1 миллиона крупнокалиберных артснарядов, до конца года их должно быть передано 1,5 миллиона единиц или даже более, заявил в четверг на пресс-конференции после переговоров в Праге с генсеком НАТО Марком Рютте чешский премьер Петр Фиала. "В рамках так называемой "чешской инициативы по боеприпасам" Украина в 2025 году получила уже 1,1 миллиона крупнокалиберных артиллерийских снарядов, до конца этого года их число может составить, как и в 2024 году, полтора миллиона единиц или даже более. Эта инициатива показывает, что даже небольшая страна может играть важную роль и вносить весомый вклад в европейскую безопасность", - сказал Фиала. По словам премьера, за время деятельности нынешнего правительства (2021-2025 годы – ред.) Чехия превратилась из "безбилетного пассажира" в страну, которая является активным союзником (в рамках НАТО – ред.) и выполняет свои обязательства, взятые при вступлении в альянс. В минувшем году Чехия выделила на оборонные нужды 2% ВВП и запланировала увеличить оборонный бюджет до 3% ВВП к 2030 году и до 5% - к 2035 году. Весной 2024 года власти Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов для ВСУ при финансовом участии западных стран. В начале мая президент Чехии Петр Павел сообщил на пресс-конференции, что в 2025 году в рамках инициативы предполагается поставить на Украину около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артснарядов.

