https://1prime.ru/20250904/chukotka-861744744.html
На Чукотку доставили почти половину запланированных грузов
На Чукотку доставили почти половину запланированных грузов - 04.09.2025, ПРАЙМ
На Чукотку доставили почти половину запланированных грузов
Пилотный проект по северному завозу грузов на Чукотку реализуется по плану, в регион уже доставлено почти половина запланированных грузов, рассказал в интервью... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T04:17+0300
2025-09-04T04:17+0300
2025-09-04T04:17+0300
экономика
россия
чукотка
рф
владивосток
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861744744.jpg?1756948630
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Пилотный проект по северному завозу грузов на Чукотку реализуется по плану, в регион уже доставлено почти половина запланированных грузов, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор Владислав Кузнецов.
В марте правительство РФ назначило единого морского оператора северного завоза и определило порядок его деятельности. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что в районы Крайнего Севера будет доставлено почти 3,5 миллиона тонн продуктов питания, лекарств, топлива и других товаров. Пилотный проект, в котором будет задействован единый оператор, реализуют в этом году на Чукотке.
"Пилотный проект по северному завозу грузов на территорию округа реализуется по плану. На текущий момент завезено 40% от запланированного объёма нефтепродуктов, около 50% грузов контейнерного типа, включая продовольственные товары", - сказал губернатор.
По его словам, власти региона считают целесообразным и дальше продолжать сотрудничество с АО "Русатом Арктика" по северному завозу грузов на территорию округа.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
чукотка
рф
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, чукотка, рф, владивосток, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Чукотка, РФ, Владивосток, Михаил Мишустин
На Чукотку доставили почти половину запланированных грузов
Губернатор Кузнецов: на Чукотку доставили почти половину запланированных грузов
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Пилотный проект по северному завозу грузов на Чукотку реализуется по плану, в регион уже доставлено почти половина запланированных грузов, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор Владислав Кузнецов.
В марте правительство РФ назначило единого морского оператора северного завоза и определило порядок его деятельности. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что в районы Крайнего Севера будет доставлено почти 3,5 миллиона тонн продуктов питания, лекарств, топлива и других товаров. Пилотный проект, в котором будет задействован единый оператор, реализуют в этом году на Чукотке.
"Пилотный проект по северному завозу грузов на территорию округа реализуется по плану. На текущий момент завезено 40% от запланированного объёма нефтепродуктов, около 50% грузов контейнерного типа, включая продовольственные товары", - сказал губернатор.
По его словам, власти региона считают целесообразным и дальше продолжать сотрудничество с АО "Русатом Арктика" по северному завозу грузов на территорию округа.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.