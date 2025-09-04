https://1prime.ru/20250904/chukotka-861744744.html

На Чукотку доставили почти половину запланированных грузов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Пилотный проект по северному завозу грузов на Чукотку реализуется по плану, в регион уже доставлено почти половина запланированных грузов, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор Владислав Кузнецов. В марте правительство РФ назначило единого морского оператора северного завоза и определило порядок его деятельности. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что в районы Крайнего Севера будет доставлено почти 3,5 миллиона тонн продуктов питания, лекарств, топлива и других товаров. Пилотный проект, в котором будет задействован единый оператор, реализуют в этом году на Чукотке. "Пилотный проект по северному завозу грузов на территорию округа реализуется по плану. На текущий момент завезено 40% от запланированного объёма нефтепродуктов, около 50% грузов контейнерного типа, включая продовольственные товары", - сказал губернатор. По его словам, власти региона считают целесообразным и дальше продолжать сотрудничество с АО "Русатом Арктика" по северному завозу грузов на территорию округа. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

