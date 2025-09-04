Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил потенциал сотрудничества России и Китая на Дальнем Востоке - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250904/citic-861779910.html
Эксперт оценил потенциал сотрудничества России и Китая на Дальнем Востоке
Эксперт оценил потенциал сотрудничества России и Китая на Дальнем Востоке - 04.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил потенциал сотрудничества России и Китая на Дальнем Востоке
Россия и Китай обладают огромным потенциалом для развития сельскохозяйственного сотрудничества на Дальнем Востоке, таким мнением поделился исполнительный... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T12:48+0300
2025-09-04T12:48+0300
экономика
россия
мировая экономика
дальний восток
китай
владивосток
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597451_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_15f711cef54c90609d32c73491022b4e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Россия и Китай обладают огромным потенциалом для развития сельскохозяйственного сотрудничества на Дальнем Востоке, таким мнением поделился исполнительный директор фонда по исследованиям реформ и развития (CITIC) Ван Сяоцюань в рамках ВЭФ-2025. "Россия и Китай обладают огромным потенциалом для развития сельскохозяйственного сотрудничества на Дальнем Востоке. Китайская сторона может создать стабильную базу поставок сельскохозяйственной продукции на Дальнем Востоке, помочь решить проблему нехватки сельскохозяйственной инфраструктуры, такой как зерновые причалы, склады, экспортировать в Россию оборудование и технологии для переработки сельскохозяйственной продукции", - сказал он на сессии "Международные ТОР и Транспортные коридоры на Дальнем Востоке: Что дальше?". По его словам, перспективы развития Дальнего Востока и российско-китайского сотрудничества многообещающие, но впереди еще долгий путь. "Мы надеемся, что Китай и Россия ускорят темпы сотрудничества и сообща откроют предстоящий новый путь совместного развития", - подытожил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250904/memorandum-861764953.html
дальний восток
китай
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597451_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_54831581bbe7d04c7b841a840e384b03.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, дальний восток, китай, владивосток
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Дальний Восток, КИТАЙ, Владивосток
12:48 04.09.2025
 
Эксперт оценил потенциал сотрудничества России и Китая на Дальнем Востоке

CITIC: Россия и КНР обладают потенциалом для развития сельского хозяйства на ДВ

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Россия и Китай обладают огромным потенциалом для развития сельскохозяйственного сотрудничества на Дальнем Востоке, таким мнением поделился исполнительный директор фонда по исследованиям реформ и развития (CITIC) Ван Сяоцюань в рамках ВЭФ-2025.
"Россия и Китай обладают огромным потенциалом для развития сельскохозяйственного сотрудничества на Дальнем Востоке. Китайская сторона может создать стабильную базу поставок сельскохозяйственной продукции на Дальнем Востоке, помочь решить проблему нехватки сельскохозяйственной инфраструктуры, такой как зерновые причалы, склады, экспортировать в Россию оборудование и технологии для переработки сельскохозяйственной продукции", - сказал он на сессии "Международные ТОР и Транспортные коридоры на Дальнем Востоке: Что дальше?".
По его словам, перспективы развития Дальнего Востока и российско-китайского сотрудничества многообещающие, но впереди еще долгий путь.
"Мы надеемся, что Китай и Россия ускорят темпы сотрудничества и сообща откроют предстоящий новый путь совместного развития", - подытожил он.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Сергей Цивилев - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Цивилев оценил меморандум по "Силе Сибири — 2", заключенный с Китаем
10:15
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаДальний ВостокКИТАЙВладивосток
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала