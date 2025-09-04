https://1prime.ru/20250904/citic-861779910.html
Эксперт оценил потенциал сотрудничества России и Китая на Дальнем Востоке
Эксперт оценил потенциал сотрудничества России и Китая на Дальнем Востоке
2025-09-04
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Россия и Китай обладают огромным потенциалом для развития сельскохозяйственного сотрудничества на Дальнем Востоке, таким мнением поделился исполнительный директор фонда по исследованиям реформ и развития (CITIC) Ван Сяоцюань в рамках ВЭФ-2025. "Россия и Китай обладают огромным потенциалом для развития сельскохозяйственного сотрудничества на Дальнем Востоке. Китайская сторона может создать стабильную базу поставок сельскохозяйственной продукции на Дальнем Востоке, помочь решить проблему нехватки сельскохозяйственной инфраструктуры, такой как зерновые причалы, склады, экспортировать в Россию оборудование и технологии для переработки сельскохозяйственной продукции", - сказал он на сессии "Международные ТОР и Транспортные коридоры на Дальнем Востоке: Что дальше?". По его словам, перспективы развития Дальнего Востока и российско-китайского сотрудничества многообещающие, но впереди еще долгий путь. "Мы надеемся, что Китай и Россия ускорят темпы сотрудничества и сообща откроют предстоящий новый путь совместного развития", - подытожил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
