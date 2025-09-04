https://1prime.ru/20250904/citic-861779910.html

Эксперт оценил потенциал сотрудничества России и Китая на Дальнем Востоке

Эксперт оценил потенциал сотрудничества России и Китая на Дальнем Востоке - 04.09.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил потенциал сотрудничества России и Китая на Дальнем Востоке

Россия и Китай обладают огромным потенциалом для развития сельскохозяйственного сотрудничества на Дальнем Востоке, таким мнением поделился исполнительный... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T12:48+0300

2025-09-04T12:48+0300

2025-09-04T12:48+0300

экономика

россия

мировая экономика

дальний восток

китай

владивосток

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597451_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_15f711cef54c90609d32c73491022b4e.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Россия и Китай обладают огромным потенциалом для развития сельскохозяйственного сотрудничества на Дальнем Востоке, таким мнением поделился исполнительный директор фонда по исследованиям реформ и развития (CITIC) Ван Сяоцюань в рамках ВЭФ-2025. "Россия и Китай обладают огромным потенциалом для развития сельскохозяйственного сотрудничества на Дальнем Востоке. Китайская сторона может создать стабильную базу поставок сельскохозяйственной продукции на Дальнем Востоке, помочь решить проблему нехватки сельскохозяйственной инфраструктуры, такой как зерновые причалы, склады, экспортировать в Россию оборудование и технологии для переработки сельскохозяйственной продукции", - сказал он на сессии "Международные ТОР и Транспортные коридоры на Дальнем Востоке: Что дальше?". По его словам, перспективы развития Дальнего Востока и российско-китайского сотрудничества многообещающие, но впереди еще долгий путь. "Мы надеемся, что Китай и Россия ускорят темпы сотрудничества и сообща откроют предстоящий новый путь совместного развития", - подытожил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250904/memorandum-861764953.html

дальний восток

китай

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, дальний восток, китай, владивосток