ГК "Дело" рассмотрит покупку четырех судов для собственного флота

экономика

бизнес

владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Группа компаний "Дело" рассматривает покупку четырех новых судов для собственного флота в перспективе 2026 года, в том числе двух универсальных судов типа MPP и двух контейнеровозов, сообщил журналистам в рамках ВЭФ-2025 первый заместитель гендиректора по стратегии и развитию группы Александр Иодчин. "Из тех планов, которые на радаре — мы смотрим покупку двух универсальных судов, то что называется MPP, как раз под перевозки в рамках северного завоза, в рамках каботажных перевозок по Севморпути. Если все будет удачно, то вполне может быть, что в этом или следующем году мы эти суда купим. Смотрим в сторону контейнеровозов тоже, опять же под каботажные перевозки и северный завоз. Но это скорее вопрос следующего года", - сказал Иодчин на брифинге. "Два МРР и два контейнеровоза", - уточнил он. Группа компаний "Дело" – российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году. Лидер морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России. В составе группы 7 морских и 45 наземных терминалов. Группа управляет парком из 41 тысяч фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 230 тысяч ДФЭ, а также собственным флотом, состоящим из 11 судов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

владивосток

