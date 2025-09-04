Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГК "Дело" рассмотрит покупку четырех судов для собственного флота - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250904/delo-861777170.html
ГК "Дело" рассмотрит покупку четырех судов для собственного флота
ГК "Дело" рассмотрит покупку четырех судов для собственного флота - 04.09.2025, ПРАЙМ
ГК "Дело" рассмотрит покупку четырех судов для собственного флота
Группа компаний "Дело" рассматривает покупку четырех новых судов для собственного флота в перспективе 2026 года, в том числе двух универсальных судов типа MPP и | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T12:03+0300
2025-09-04T12:03+0300
экономика
бизнес
владивосток
https://cdnn.1prime.ru/img/84238/87/842388748_0:161:3166:1942_1920x0_80_0_0_b747b559d87e135b6831cab1d93f18af.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Группа компаний "Дело" рассматривает покупку четырех новых судов для собственного флота в перспективе 2026 года, в том числе двух универсальных судов типа MPP и двух контейнеровозов, сообщил журналистам в рамках ВЭФ-2025 первый заместитель гендиректора по стратегии и развитию группы Александр Иодчин. "Из тех планов, которые на радаре — мы смотрим покупку двух универсальных судов, то что называется MPP, как раз под перевозки в рамках северного завоза, в рамках каботажных перевозок по Севморпути. Если все будет удачно, то вполне может быть, что в этом или следующем году мы эти суда купим. Смотрим в сторону контейнеровозов тоже, опять же под каботажные перевозки и северный завоз. Но это скорее вопрос следующего года", - сказал Иодчин на брифинге. "Два МРР и два контейнеровоза", - уточнил он. Группа компаний "Дело" – российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году. Лидер морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России. В составе группы 7 морских и 45 наземных терминалов. Группа управляет парком из 41 тысяч фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 230 тысяч ДФЭ, а также собственным флотом, состоящим из 11 судов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20240503/zerno-847879632.html
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84238/87/842388748_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_57233ebd2a98f9306e79d820cb74aff8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, владивосток
Экономика, Бизнес, Владивосток
12:03 04.09.2025
 
ГК "Дело" рассмотрит покупку четырех судов для собственного флота

"Дело" рассматривает покупку четырех судов для собственного флота в 2026 году

© РИА Новости . Александр Полегенько | Перейти в медиабанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Группа компаний "Дело" рассматривает покупку четырех новых судов для собственного флота в перспективе 2026 года, в том числе двух универсальных судов типа MPP и двух контейнеровозов, сообщил журналистам в рамках ВЭФ-2025 первый заместитель гендиректора по стратегии и развитию группы Александр Иодчин.
"Из тех планов, которые на радаре — мы смотрим покупку двух универсальных судов, то что называется MPP, как раз под перевозки в рамках северного завоза, в рамках каботажных перевозок по Севморпути. Если все будет удачно, то вполне может быть, что в этом или следующем году мы эти суда купим. Смотрим в сторону контейнеровозов тоже, опять же под каботажные перевозки и северный завоз. Но это скорее вопрос следующего года", - сказал Иодчин на брифинге.
"Два МРР и два контейнеровоза", - уточнил он.
Группа компаний "Дело" – российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году. Лидер морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России. В составе группы 7 морских и 45 наземных терминалов. Группа управляет парком из 41 тысяч фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 230 тысяч ДФЭ, а также собственным флотом, состоящим из 11 судов.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Предприятие Мелитопольский элеватор - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
Терминал ГК "Дело" увеличил отгрузку зерна на экспорт на 20 процентов
3 мая 2024, 07:32
 
ЭкономикаБизнесВладивосток
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала