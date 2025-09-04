Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Додик заявил Сийярто о возможности выхода Республики Сербской из БиГ - 04.09.2025, ПРАЙМ
Додик заявил Сийярто о возможности выхода Республики Сербской из БиГ
2025-09-04T15:34+0300
2025-09-04T15:34+0300
БЕЛГРАД, 4 сен – ПРАЙМ. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил в ходе визита в Венгрию, что РС БиГ может принять решение о своей самостоятельности в случае продолжения давления политиков в Сараево. Додик находится в четверг в Будапеште, где провел встречу с венгерским министром иностранных дел и внешней торговли Петером Сийярто. "Я оповестил ... Сийярто о том, что немецкий гражданин (неутвержденный "высокий представитель" в БиГ - ред.) Кристиан Шмидт пришел, чтобы отнять имущество и рудные ресурсы, чему Республика Сербская будет сопротивляться... Если вещи пойдут неблагоприятным для нас путем, очень скоро примем решение о самостоятельности Республики Сербской", - цитирует Додика Радио и телевидение Республики Сербской. Ранее он допустил возможность проведения в течение нескольких месяцев референдума о самостоятельности РС. Оппозиция в Баня-Луке на это ответила, что подобные референдумы Додик и его соратники анонсировали за прошедшие годы 53 раза. Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины (ЦИК БиГ) назначила в четверг досрочные выборы президента Республики Сербской БиГ на 23 ноября. Додик затем указал, что он и члены его правящей партии СНСД (Союз независимых социал-демократов) не будут участвовать в выборах президента Республики Сербской. Депутаты Народной Скупщины (парламента) РС БиГ 22 августа большинством голосов утвердили, что Народная Скупщина отвергает возможность проведения досрочных выборов президента Республики Сербской и требует от политических сил РС, партий и деятелей не участвовать в подобных выборах. Парламентарии проголосовали за проведение 25 октября референдума в поддержку Додика. Вопрос будущего референдума гласит: "Принимаете ли решения неизбранного иностранца Кристиана Шмидта и приговор неконституционного суда БиГ в отношении президента Республики Сербской, как и решение ЦИК об отзыве мандата у президента РС Милорада Додика?" Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его (Додика - ред.) заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Решение суда БиГ осудили спикер парламента Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов. Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины 1 августа оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений непризнанного "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 12 августа одобрил запрос президента Республики Сербской о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом. Адвокат Додика Горан Бубич сообщил о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ). Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
15:34 04.09.2025
 
Додик заявил Сийярто о возможности выхода Республики Сербской из БиГ

Додик: РС БиГ может принять решение о самостоятельности в случае давления в Сараево

© РИА Новости . Максим Дурнев
Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик
Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости . Максим Дурнев
Перейти в медиабанк
БЕЛГРАД, 4 сен – ПРАЙМ. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил в ходе визита в Венгрию, что РС БиГ может принять решение о своей самостоятельности в случае продолжения давления политиков в Сараево.
Додик находится в четверг в Будапеште, где провел встречу с венгерским министром иностранных дел и внешней торговли Петером Сийярто.
"Я оповестил ... Сийярто о том, что немецкий гражданин (неутвержденный "высокий представитель" в БиГ - ред.) Кристиан Шмидт пришел, чтобы отнять имущество и рудные ресурсы, чему Республика Сербская будет сопротивляться... Если вещи пойдут неблагоприятным для нас путем, очень скоро примем решение о самостоятельности Республики Сербской", - цитирует Додика Радио и телевидение Республики Сербской.
Ранее он допустил возможность проведения в течение нескольких месяцев референдума о самостоятельности РС. Оппозиция в Баня-Луке на это ответила, что подобные референдумы Додик и его соратники анонсировали за прошедшие годы 53 раза.
Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины (ЦИК БиГ) назначила в четверг досрочные выборы президента Республики Сербской БиГ на 23 ноября. Додик затем указал, что он и члены его правящей партии СНСД (Союз независимых социал-демократов) не будут участвовать в выборах президента Республики Сербской.
Депутаты Народной Скупщины (парламента) РС БиГ 22 августа большинством голосов утвердили, что Народная Скупщина отвергает возможность проведения досрочных выборов президента Республики Сербской и требует от политических сил РС, партий и деятелей не участвовать в подобных выборах.
Парламентарии проголосовали за проведение 25 октября референдума в поддержку Додика.
Вопрос будущего референдума гласит: "Принимаете ли решения неизбранного иностранца Кристиана Шмидта и приговор неконституционного суда БиГ в отношении президента Республики Сербской, как и решение ЦИК об отзыве мандата у президента РС Милорада Додика?"
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его (Додика - ред.) заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Решение суда БиГ осудили спикер парламента Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов.
Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины 1 августа оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений непризнанного "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 12 августа одобрил запрос президента Республики Сербской о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом.
Адвокат Додика Горан Бубич сообщил о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ).
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
