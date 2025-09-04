Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Большом Уссурийском острове в Хабаровском крае построят парк Дружбы
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Строительство парка Дружбы на приграничном российско-китайском Большом Уссурийском острове в Хабаровском крае закрепили соглашением на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, сообщает  пресс-служба Минвостокразвития. "На полях ВЭФ-2025 подписано соглашение о сотрудничестве между Минвостокразвития России и правительством Хабаровского края о создании Парка Дружбы на острове Большой Уссурийский. Он будет включен в мастер-план Хабаровской городской агломерации и построен с применением механизма Дальневосточной концессии. Подписи под соглашением поставили заместитель главы Минвостокразвития России Виталий Алтабаев и первый зампред правительства края Сергей Абрамов", - говорится в сообщении. Отмечается, что будущий парк Дружбы - это 30 гектаров благоустроенной территории, прогулочные дорожки, зоны отдыха и развлечений. Все его объекты будут синхронизированы с долгосрочным планом комплексного развития территории Хабаровской агломерации. В июне 2024 года по итогам рабочей поездки в Хабаровский край главы Минвостокразвития России Алексея Чекункова было принято решение о расширении границ ТОР "Хабаровск" на территорию острова и на прилегающие территории Хабаровского края. Министром России дано поручение по консолидации предложений по развитию острова в форме мастер-плана. Сегодня Минвостокразвития России и КРДВ совместно с ВЭБ.РФ и правительством Хабаровского края ведут формирование технического задания на его разработку. Подготовка мастер-плана развития острова идет в плотном взаимодействии с деловым сообществом и институтами развития региона, уточняет министерство. Планируется, что парк Дружбы на Большом Уссурийском откроется для российских и иностранных туристов к концу 2028 года. Ранее, в мае 2024 года, по итогам переговоров президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине была подписана Единая концепция развития острова Большой Уссурийский. Одним из основных направлений сотрудничества согласно концепции названо создание туристско-рекреационных комплексов. Строительство дороги к острову началось в марте этого года. Проектирование и строительство пункта пропуска обойдется федеральному бюджету, предварительно, в 10,8 миллиарда рублей. Как сообщал в июне 2024 года замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков, проектирование должно быть завершено в 2026 году, строительство пункта пропуска - в 2029 году. По его данным, грузопоток к 2030 году на острове составит 1,3 миллиона тонн, пассажиропоток - 1,4 миллиона человек. Развитие логистической и туристической инфраструктуры позволит удвоить турпоток в Хабаровский край и увеличить грузооборот в тысячу раз. Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Площадь российской части острова - 174 квадратных километра. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году. Юбилейный X Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
05:18 04.09.2025
 
На Большом Уссурийском острове в Хабаровском крае построят парк Дружбы

Строительство парка Дружбы на Большом Уссурийском острове закрепили соглашением на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Строительство парка Дружбы на приграничном российско-китайском Большом Уссурийском острове в Хабаровском крае закрепили соглашением на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, сообщает  пресс-служба Минвостокразвития.
"На полях ВЭФ-2025 подписано соглашение о сотрудничестве между Минвостокразвития России и правительством Хабаровского края о создании Парка Дружбы на острове Большой Уссурийский. Он будет включен в мастер-план Хабаровской городской агломерации и построен с применением механизма Дальневосточной концессии. Подписи под соглашением поставили заместитель главы Минвостокразвития России Виталий Алтабаев и первый зампред правительства края Сергей Абрамов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что будущий парк Дружбы - это 30 гектаров благоустроенной территории, прогулочные дорожки, зоны отдыха и развлечений. Все его объекты будут синхронизированы с долгосрочным планом комплексного развития территории Хабаровской агломерации.
В июне 2024 года по итогам рабочей поездки в Хабаровский край главы Минвостокразвития России Алексея Чекункова было принято решение о расширении границ ТОР "Хабаровск" на территорию острова и на прилегающие территории Хабаровского края. Министром России дано поручение по консолидации предложений по развитию острова в форме мастер-плана. Сегодня Минвостокразвития России и КРДВ совместно с ВЭБ.РФ и правительством Хабаровского края ведут формирование технического задания на его разработку. Подготовка мастер-плана развития острова идет в плотном взаимодействии с деловым сообществом и институтами развития региона, уточняет министерство.
Планируется, что парк Дружбы на Большом Уссурийском откроется для российских и иностранных туристов к концу 2028 года.
Ранее, в мае 2024 года, по итогам переговоров президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине была подписана Единая концепция развития острова Большой Уссурийский. Одним из основных направлений сотрудничества согласно концепции названо создание туристско-рекреационных комплексов.
Строительство дороги к острову началось в марте этого года. Проектирование и строительство пункта пропуска обойдется федеральному бюджету, предварительно, в 10,8 миллиарда рублей. Как сообщал в июне 2024 года замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков, проектирование должно быть завершено в 2026 году, строительство пункта пропуска - в 2029 году. По его данным, грузопоток к 2030 году на острове составит 1,3 миллиона тонн, пассажиропоток - 1,4 миллиона человек. Развитие логистической и туристической инфраструктуры позволит удвоить турпоток в Хабаровский край и увеличить грузооборот в тысячу раз.
Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Площадь российской части острова - 174 квадратных километра. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году.
Юбилейный X Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
