Блогер Дудь досрочно приостановил действие товарного знака "вДудь"

04.09.2025

Блогер Дудь досрочно приостановил действие товарного знака "вДудь"

2025-09-04T07:44+0300

2025-09-04T07:44+0300

2025-09-04T07:44+0300

Расширен бэкграунд. МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Блогер Юрий Дудь (признан в РФ иноагентом) досрочно приостановил действие товарного знака "вДудь" в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, срок действия исключительного права на товарный знак "вДудь" истекал в июне 2027 года, однако по заявлению правообладателя - Юрия Дудя - было принято решение о досрочном и полном прекращении правовой охраны товарного знака. В документах уточняется, что Дудь захотел отказаться от товарного знака в июне 2022 года - спустя пару месяцев после того, как Минюст внес блогера в реестр СМИ-иноагентов (15 апреля 2022 год). По состоянию на 2025 год, Дудь является правообладателем как минимум четырех других товарных знаков, зарегистрированных в России. В июне 2025 года прокуратура Москвы потребовала возбудить против Дудя дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах). Блогер был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, но продолжил распространение материалов без должной маркировки. Как ранее сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы, Дудь заочно арестован и объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение по части 3 статьи 330.1 УК РФ.

