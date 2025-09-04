Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Блогер Дудь досрочно приостановил действие товарного знака "вДудь" - 04.09.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250904/dud-861753336.html
Блогер Дудь досрочно приостановил действие товарного знака "вДудь"
Блогер Дудь досрочно приостановил действие товарного знака "вДудь" - 04.09.2025, ПРАЙМ
Блогер Дудь досрочно приостановил действие товарного знака "вДудь"
Расширен бэкграунд. | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T07:44+0300
2025-09-04T07:44+0300
бизнес
россия
рф
москва
роспатент
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Блогер Юрий Дудь (признан в РФ иноагентом) досрочно приостановил действие товарного знака "вДудь" в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, срок действия исключительного права на товарный знак "вДудь" истекал в июне 2027 года, однако по заявлению правообладателя - Юрия Дудя - было принято решение о досрочном и полном прекращении правовой охраны товарного знака. В документах уточняется, что Дудь захотел отказаться от товарного знака в июне 2022 года - спустя пару месяцев после того, как Минюст внес блогера в реестр СМИ-иноагентов (15 апреля 2022 год). По состоянию на 2025 год, Дудь является правообладателем как минимум четырех других товарных знаков, зарегистрированных в России. В июне 2025 года прокуратура Москвы потребовала возбудить против Дудя дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах). Блогер был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, но продолжил распространение материалов без должной маркировки. Как ранее сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы, Дудь заочно арестован и объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение по части 3 статьи 330.1 УК РФ.
бизнес, россия, рф, москва, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Роспатент
07:44 04.09.2025
 
Блогер Дудь досрочно приостановил действие товарного знака "вДудь"

Блогер Юрий Дудь досрочно приостановил действие товарного знака "вДудь" в России

Расширен бэкграунд.
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Блогер Юрий Дудь (признан в РФ иноагентом) досрочно приостановил действие товарного знака "вДудь" в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, срок действия исключительного права на товарный знак "вДудь" истекал в июне 2027 года, однако по заявлению правообладателя - Юрия Дудя - было принято решение о досрочном и полном прекращении правовой охраны товарного знака.
В документах уточняется, что Дудь захотел отказаться от товарного знака в июне 2022 года - спустя пару месяцев после того, как Минюст внес блогера в реестр СМИ-иноагентов (15 апреля 2022 год).
По состоянию на 2025 год, Дудь является правообладателем как минимум четырех других товарных знаков, зарегистрированных в России.
В июне 2025 года прокуратура Москвы потребовала возбудить против Дудя дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах). Блогер был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, но продолжил распространение материалов без должной маркировки.
Как ранее сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы, Дудь заочно арестован и объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение по части 3 статьи 330.1 УК РФ.
 
