Дуров вступился за славян в споре с Маском
2025-09-04T16:10+0300
2025-09-04T16:10+0300
2025-09-04T16:10+0300
политика
павел дуров
telegram
https://cdnn.1prime.ru/img/82871/04/828710424_0:70:640:430_1920x0_80_0_0_8c48eb1f63cb90d64491ed9710229982.jpg
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Основатель Telegram Павел Дуров вступил в спор о славянах с владельцем соцсети X Илоном Маском, заявив, что ни одно славянское государство никогда не вторгалось в Западную Европу без причины, в то время как обратное случалось неоднократно. "Слово "раб" (slave) происходит от старофранцузского "esclave" (что означало одновременно "славянин" и "раб"), поскольку западные европейцы (в основном франки) в Средние века поработили множество славян. Ни одно славянское государство никогда не вторгалось в Западную Европу без какой-либо причины, в то время как обратное случалось неоднократно", - так Дуров ответил на публикацию Маска, который выложил справку от нейросети Grok о родственности происхождения слов "раб" и "славянин".
Дуров: ни одно славянское государство не вторгалось в Западную Европу без причины
