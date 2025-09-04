Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дуров вступился за славян в споре с Маском - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250904/durov-861792566.html
Дуров вступился за славян в споре с Маском
Дуров вступился за славян в споре с Маском - 04.09.2025, ПРАЙМ
Дуров вступился за славян в споре с Маском
Основатель Telegram Павел Дуров вступил в спор о славянах с владельцем соцсети X Илоном Маском, заявив, что ни одно славянское государство никогда не вторгалось | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T16:10+0300
2025-09-04T16:10+0300
политика
павел дуров
telegram
https://cdnn.1prime.ru/img/82871/04/828710424_0:70:640:430_1920x0_80_0_0_8c48eb1f63cb90d64491ed9710229982.jpg
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Основатель Telegram Павел Дуров вступил в спор о славянах с владельцем соцсети X Илоном Маском, заявив, что ни одно славянское государство никогда не вторгалось в Западную Европу без причины, в то время как обратное случалось неоднократно. "Слово "раб" (slave) происходит от старофранцузского "esclave" (что означало одновременно "славянин" и "раб"), поскольку западные европейцы (в основном франки) в Средние века поработили множество славян. Ни одно славянское государство никогда не вторгалось в Западную Европу без какой-либо причины, в то время как обратное случалось неоднократно", - так Дуров ответил на публикацию Маска, который выложил справку от нейросети Grok о родственности происхождения слов "раб" и "славянин".
https://1prime.ru/20250824/durov-861184285.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82871/04/828710424_0:10:640:490_1920x0_80_0_0_5bc5d59cde8b2cd81e73663b84d99ef9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
павел дуров, telegram
Политика, Павел Дуров, Telegram
16:10 04.09.2025
 
Дуров вступился за славян в споре с Маском

Дуров: ни одно славянское государство не вторгалось в Западную Европу без причины

© instagram Павел Дуров
Павел Дуров
© instagram
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Основатель Telegram Павел Дуров вступил в спор о славянах с владельцем соцсети X Илоном Маском, заявив, что ни одно славянское государство никогда не вторгалось в Западную Европу без причины, в то время как обратное случалось неоднократно.
"Слово "раб" (slave) происходит от старофранцузского "esclave" (что означало одновременно "славянин" и "раб"), поскольку западные европейцы (в основном франки) в Средние века поработили множество славян. Ни одно славянское государство никогда не вторгалось в Западную Европу без какой-либо причины, в то время как обратное случалось неоднократно", - так Дуров ответил на публикацию Маска, который выложил справку от нейросети Grok о родственности происхождения слов "раб" и "славянин".
Павел Дуров
Дуров прокомментировал свой арест в августе 2024 года
24 августа, 21:31
 
ПолитикаПавел ДуровTelegram
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала