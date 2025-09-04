Дуров вступился за славян в споре с Маском

https://1prime.ru/20250904/durov-861792566.html

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Основатель Telegram Павел Дуров вступил в спор о славянах с владельцем соцсети X Илоном Маском, заявив, что ни одно славянское государство никогда не вторгалось в Западную Европу без причины, в то время как обратное случалось неоднократно. "Слово "раб" (slave) происходит от старофранцузского "esclave" (что означало одновременно "славянин" и "раб"), поскольку западные европейцы (в основном франки) в Средние века поработили множество славян. Ни одно славянское государство никогда не вторгалось в Западную Европу без какой-либо причины, в то время как обратное случалось неоднократно", - так Дуров ответил на публикацию Маска, который выложил справку от нейросети Grok о родственности происхождения слов "раб" и "славянин".

