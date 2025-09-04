https://1prime.ru/20250904/dvizhenie-861741459.html
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен через 18 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в 0.43 мск.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
