На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - 04.09.2025

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

04.09.2025

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен через 18 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в 0.43 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

