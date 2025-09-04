https://1prime.ru/20250904/ekspert-861741033.html

Эксперт оценил важность отношений России и арабского мира

2025-09-04T00:39+0300

КАИР, 4 сен - ПРАЙМ, Рустам Имаев. Отношения с арабским миром очень важны для России в условиях его нейтралитета по кризису на Украине, заявил РИА Новости академик РАН, почетный президент Института Африки РАН и главный редактор журнала "Азия и Африка сегодня" Алексей Васильев. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что всем лидерам стран Лиги арабских государств и генсеку самой ЛАГ разосланы послания от имени президента России Владимира Путина для участия в первом российско-арабском саммите, который запланирован на 15 октября. "Это (саммит РФ и арабских стран – ред.) очень важное событие. Почему? Потому что дружеские отношения и сотрудничество между Россией и арабскими странами отвечают их интересам", - сказал Васильев, выступивший в среду с лекцией в Русском доме в египетской столице Каире. Арабист подчеркнул, что Россия заинтересована в серьезных экономических связях с арабским миром, хотя и не стремится быть "дирижером оркестра" и играть первую роль в регионе. "В то же время отношения между Россией и арабским миром очень важны для России в условиях, когда арабские страны показывают свой реальный нейтралитет в конфликте на Украине", - отметил Васильев, упомянув, что некоторые арабские страны пытаются выступать в качестве посредников. По его мнению, это очень важно с политической точки зрения.

2025

