Эксперт назвал российскую пшеницу основой стабильности Египта
КАИР, 4 сен - ПРАЙМ, Рустам Имаев. Российская пшеница является основой политической стабильности Египта, заявил РИА Новости академик РАН, почетный президент Института Африки РАН и главный редактор журнала "Азия и Африка сегодня" Алексей Васильев.
Ранее посол РФ в Египте Георгий Борисенко заявил в интервью РИА Новости, что Россия по итогам 2024 года покрыла более 75% потребностей Египта в импорте пшеницы, поставив более 9 миллионов тонн этого вида зерна.
"Те девять миллионов тонн пшеницы, которые Россия поставила в Египет, становятся определенной основой политической стабильности для этой страны", - сказал Васильев, выступивший в среду с лекцией в Русском доме в египетской столице Каире.
По его мнению, основа политической стабильности Египта заключается в том, что население, особенно его беднейшая часть, получает возможность питаться благодаря лепешкам хлеба.
Говоря о сотрудничестве между двумя странами, арабист отметил значимость первой египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа", которая строится при участии российской госкорпорации "Росатом".
"Это очень важно для Египта – для его энергетики и развития. Для России это тоже нужно, потому что атомная промышленность - это высокие технологии", - подчеркнул Васильев.
Он добавил, что такое сотрудничество отвечает интересам обеих стран и укрепляет возможности и суверенитет Египта.
