Эксперт оценил темпы роста российской экономики в 2026 году
2025-09-04T03:31+0300
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Рост российской экономики по итогам 2026 года будет ниже 2%, но затем, в 2027 году, показатель выйдет на ту траекторию, которая необходима для достижения цели национального развития и составит 3% и более, заявил в интервью РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв.
"Мне кажется, что темпы роста в 2026 году будут все-таки меньше 2%, как это прогнозирует министерство экономического развития. Ото дна мы оттолкнемся, думаю, все же к концу текущего года, но в первом полугодии 2026 года темпы роста будут еще низкими", - сказал он.
По словам Широва, "принципиально важно, когда начнет увеличиваться инвестиционная активность в стране". "Надеюсь, что за счет действий в области денежно-кредитной политики удастся каким-то образом добиться того, чтобы инвестиции стали восстанавливаться. Это будет большой плюс", - добавил собеседник агентства.
"Сокращение бюджетных расходов в реальном выражении может негативно сказаться на сроках восстановления экономической активности в России. Поэтому, на мой взгляд, было бы целесообразно поддерживать как минимум в ближайший год реальные расходы бюджета как минимум на уровне 2025 года", - подчеркнул Широв.
"Тогда можно ожидать того, что по итогам 2026 года мы получим темп роста пусть и чуть ниже 2%, но затем, в 2027 году, российская экономика выйдет на ту траекторию, которая нам необходима для достижения цели национального развития, когда темпы роста экономики составят 3% и более", - заключил директор ИНП РАН.
Банк России ожидает рост ВВП РФ в 2026 году на 0,5-1,5%, в 2027 году - на 1,5-2,5%. По текущему прогнозу Минэкономразвития, экономика страны в 2026 году вырастет на 2,4%, в 2027 - на 2,8%.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
