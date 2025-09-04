Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал о преимуществах эмпатии в медицинских сервисах - 04.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о преимуществах эмпатии в медицинских сервисах
технологии
здоровье
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Оснащенный эмпатией искусственный интеллект в медицинских сервисах обеспечит повышение приверженности лечению и улучшит понимание пациента врачом, такое мнение выразил РИА Новости эксперт рынка НТИ "Хелснет", руководитель отдела развития междисциплинарного взаимодействия СНО Пироговского Университета Илья Карунин. "Врачам все больше приходится работать с данными, а не с человеком, в то время как пациент рискует оказаться перегружен информацией о своем здоровье. Эмпатичный ИИ, он же когнитивно-аффективный интерфейс, предполагает интегрирование когнитивного и аффективного компонента в новую технологию, которой будет доступно сострадание и ответственность, это обеспечит повышение приверженности лечению и улучшение понимания пациента врачом, а человечество обретет в лице ИИ не соперника, но компаньона", - сказал Карунин. Он добавил, что технологический задел для этого есть, барьер состоит только в архитектуре и материалах. В горизонте 2035 года пациент рискует оказаться перегруженным информацией о своем здоровье, которую он получает с носимых устройств, медпомощников и приложений с ИИ-поддержкой. Оснащение таких сервисов эмпатией поможет снизить тревожность пациента. С другой стороны, как сказал эксперт, врачи тоже все больше работают именно с данными пациента, например, это касается дистанционного мониторинга. В таком случае эмпатичный ИИ может облегчить коммуникацию врача и пациента, а также повысить эффективность взаимодействия. Карунин подчеркнул, что даже если ИИ будет более эмпатичным, решение о лечении принимает именно врач. Искусственный интеллект остается лишь вспомогательным сервисом.
технологии, здоровье, финансы
Технологии, Здоровье, Финансы
03:49 04.09.2025
 
Эксперт рассказал о преимуществах эмпатии в медицинских сервисах

Эксперт Карунин: эмпатичный ИИ улучшит понимание пациента врачом

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Оснащенный эмпатией искусственный интеллект в медицинских сервисах обеспечит повышение приверженности лечению и улучшит понимание пациента врачом, такое мнение выразил РИА Новости эксперт рынка НТИ "Хелснет", руководитель отдела развития междисциплинарного взаимодействия СНО Пироговского Университета Илья Карунин.
"Врачам все больше приходится работать с данными, а не с человеком, в то время как пациент рискует оказаться перегружен информацией о своем здоровье. Эмпатичный ИИ, он же когнитивно-аффективный интерфейс, предполагает интегрирование когнитивного и аффективного компонента в новую технологию, которой будет доступно сострадание и ответственность, это обеспечит повышение приверженности лечению и улучшение понимания пациента врачом, а человечество обретет в лице ИИ не соперника, но компаньона", - сказал Карунин.
Он добавил, что технологический задел для этого есть, барьер состоит только в архитектуре и материалах. В горизонте 2035 года пациент рискует оказаться перегруженным информацией о своем здоровье, которую он получает с носимых устройств, медпомощников и приложений с ИИ-поддержкой. Оснащение таких сервисов эмпатией поможет снизить тревожность пациента.
С другой стороны, как сказал эксперт, врачи тоже все больше работают именно с данными пациента, например, это касается дистанционного мониторинга. В таком случае эмпатичный ИИ может облегчить коммуникацию врача и пациента, а также повысить эффективность взаимодействия.
Карунин подчеркнул, что даже если ИИ будет более эмпатичным, решение о лечении принимает именно врач. Искусственный интеллект остается лишь вспомогательным сервисом.
 
