https://1prime.ru/20250904/ekspert-861744062.html

Эксперт рассказал о преимуществах эмпатии в медицинских сервисах

Эксперт рассказал о преимуществах эмпатии в медицинских сервисах - 04.09.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о преимуществах эмпатии в медицинских сервисах

Оснащенный эмпатией искусственный интеллект в медицинских сервисах обеспечит повышение приверженности лечению и улучшит понимание пациента врачом, такое мнение... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T03:49+0300

2025-09-04T03:49+0300

2025-09-04T03:49+0300

технологии

здоровье

финансы

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861744062.jpg?1756946987

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Оснащенный эмпатией искусственный интеллект в медицинских сервисах обеспечит повышение приверженности лечению и улучшит понимание пациента врачом, такое мнение выразил РИА Новости эксперт рынка НТИ "Хелснет", руководитель отдела развития междисциплинарного взаимодействия СНО Пироговского Университета Илья Карунин. "Врачам все больше приходится работать с данными, а не с человеком, в то время как пациент рискует оказаться перегружен информацией о своем здоровье. Эмпатичный ИИ, он же когнитивно-аффективный интерфейс, предполагает интегрирование когнитивного и аффективного компонента в новую технологию, которой будет доступно сострадание и ответственность, это обеспечит повышение приверженности лечению и улучшение понимания пациента врачом, а человечество обретет в лице ИИ не соперника, но компаньона", - сказал Карунин. Он добавил, что технологический задел для этого есть, барьер состоит только в архитектуре и материалах. В горизонте 2035 года пациент рискует оказаться перегруженным информацией о своем здоровье, которую он получает с носимых устройств, медпомощников и приложений с ИИ-поддержкой. Оснащение таких сервисов эмпатией поможет снизить тревожность пациента. С другой стороны, как сказал эксперт, врачи тоже все больше работают именно с данными пациента, например, это касается дистанционного мониторинга. В таком случае эмпатичный ИИ может облегчить коммуникацию врача и пациента, а также повысить эффективность взаимодействия. Карунин подчеркнул, что даже если ИИ будет более эмпатичным, решение о лечении принимает именно врач. Искусственный интеллект остается лишь вспомогательным сервисом.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, здоровье, финансы