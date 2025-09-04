Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, зачем хакеры ведут соцсети - 04.09.2025
Эксперт рассказал, зачем хакеры ведут соцсети
Хакерские группировки делятся своими "успехами" в социальных сетях и чаще всего ведут два-три канала, а некоторые даже ведут свои сайты, рассказал в интервью... | 04.09.2025
технологии
банки
лаборатория касперского
telegram
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Хакерские группировки делятся своими "успехами" в социальных сетях и чаще всего ведут два-три канала, а некоторые даже ведут свои сайты, рассказал в интервью РИА Новости руководитель отдела расширенного исследования угроз "Лаборатории Касперского" Никита Назаров. "Чтобы делиться "достижениями" и взаимодействовать с аудиторией, обычно каждая группа ведет два-три канала на разных площадках. Часто у них есть некий публичный канал, где они рассказывают о кибератаках, и закрытая, более неформальная "говорилка", - ответил Назаров на вопрос, зачем хакеры ведут соцсети. Основные их платформы — Telegram и X, а у некоторых есть свой сайт, добавил он. Полное интервью читайте на сайте ria.ru в 10 мск.
2025
Технологии, Банки, Лаборатория Касперского, Telegram
04:53 04.09.2025
 
Эксперт рассказал, зачем хакеры ведут соцсети

Эксперт Назаров: хакеры делятся своими успехами в соцсетях

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Хакерские группировки делятся своими "успехами" в социальных сетях и чаще всего ведут два-три канала, а некоторые даже ведут свои сайты, рассказал в интервью РИА Новости руководитель отдела расширенного исследования угроз "Лаборатории Касперского" Никита Назаров.
"Чтобы делиться "достижениями" и взаимодействовать с аудиторией, обычно каждая группа ведет два-три канала на разных площадках. Часто у них есть некий публичный канал, где они рассказывают о кибератаках, и закрытая, более неформальная "говорилка", - ответил Назаров на вопрос, зачем хакеры ведут соцсети.
Основные их платформы — Telegram и X, а у некоторых есть свой сайт, добавил он.
Полное интервью читайте на сайте ria.ru в 10 мск.
 
