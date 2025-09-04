https://1prime.ru/20250904/ekspert-861745999.html
Эксперт рассказал, зачем хакеры ведут соцсети
Эксперт рассказал, зачем хакеры ведут соцсети
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Хакерские группировки делятся своими "успехами" в социальных сетях и чаще всего ведут два-три канала, а некоторые даже ведут свои сайты, рассказал в интервью РИА Новости руководитель отдела расширенного исследования угроз "Лаборатории Касперского" Никита Назаров.
"Чтобы делиться "достижениями" и взаимодействовать с аудиторией, обычно каждая группа ведет два-три канала на разных площадках. Часто у них есть некий публичный канал, где они рассказывают о кибератаках, и закрытая, более неформальная "говорилка", - ответил Назаров на вопрос, зачем хакеры ведут соцсети.
Основные их платформы — Telegram и X, а у некоторых есть свой сайт, добавил он.
