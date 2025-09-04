Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт предложил провести комплексную поверку весогабаритных пунктов - 04.09.2025
https://1prime.ru/20250904/ekspert-861750042.html
Эксперт предложил провести комплексную поверку весогабаритных пунктов

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Народный фронт предлагает провести комплексную поверку автоматических пунктов весогабаритного контроля, рассказал РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", член общественного совета Федеральной служба по надзору в сфере транспорта Сергей Храпач.
Как сообщили в Народном фронте, перевозчики массово жалуются на некорректную работу автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК). В свою очередь организация провела анализ нормативно-правовых актов, судебных дел, государственных закупок, обращений и жалоб перевозчиков, в том числе на прямую линию президента России Владимира Путина. Анализ выявил, что проверки проводятся зачастую формально без должного учета условий эксплуатации приборов, но при этом введен высокий уровень ответственности перевозчиков за нарушения, что ведет к неправильному определению веса транспортного средства и штрафам до 600 тысяч рублей.
"Эффективным решением проблемы стало бы изменение подхода к поверке АПВГК, включив в неё не только проверку корректности работы технических средств контроля, но и одновременный контроль состояния дорожной поверхности, примыкающей к весам, для исключения колейности, иных повреждений верхнего слоя асфальто-бетонного покрытия дороги. Комплексная поверка АПВГК позволит избежать некорректного замера весогабаритных параметров и привлекать к ответственности только тех перевозчиков, которые нарушают действующие нормативы нагрузок на оси", - рассказал Храпач.
Также Народный фронт обозначил проблему недостаточной осведомленности перевозчиков о временных ограничениях движения по весогабаритным характеристикам, в том числе во время весенней просушки. В организации обратили внимание, что нередко нормативные акты о введении или снятии ограничений публикуются за несколько дней до их вступления в силу, что мешает грузоперевозчикам планировать маршруты.
"Эксперты Народного фронта ведут активную работу по улучшению ситуации. Так, проблемные вопросы, связанные с АПВГК, были озвучены 9 октября 2024 года на выездном совместном заседании Коллегии Ространснадзора и Общественного совета при Ространснадзоре. Также материалы направлены в Ространснадзор. Кроме того, в январе 2025 года НФ направил в Минтранс России официальное письмо по вопросам, требующим дополнительного внимания со стороны уполномоченных органов власти. В письме был представлен перечень АПВГК, на некорректную работу которых указывали грузоперевозчики", - отметили в Народном фронте.
Там уточнили, что Народный фронт держит на контроле АПВГК из направленного перечня, и на сегодняшний день в ряде регионов уже ведется работа. В частности, в Брянской области один из АПВГК перевели в тестовый режим после обнаруженных нарушений, а в Волгоградской области подтвердили погрешности измерений на одном из комплексов. Кроме того, Калужская область проводит ремонтные работы для восстановления работоспособности пунктов контроля.
"При этом в ряде регионов проблема все еще остается актуальной. Ситуацию могло бы изменить своевременное и регулярное размещение в открытом доступе информации о работе АПВГК, в том числе графиков поверок и проверок. Кроме того, следует проводить профилактические работы по техническому обслуживанию систем, а также обеспечить более строгий контроль за соблюдением нормативов эксплуатации пунктов контроля, включая состояние подъездных путей", - обратили внимание в Народном фронте.
 
