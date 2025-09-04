https://1prime.ru/20250904/ekspert-861750571.html
Эксперт рассказал, как предугадать кибератаку
Эксперт рассказал, как предугадать кибератаку
2025-09-04T06:52+0300
2025-09-04T06:52+0300
2025-09-04T06:52+0300
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Кибератаку можно предугадать только зная своего противника: у каждой кибергруппы есть свой "почерк", рассказал в интервью РИА Новости руководитель отдела расширенного исследования угроз "Лаборатории Касперского" Никита Назаров.
"Можно, если ты знаешь противника… у каждой группы есть свой почерк, по которому можно угадать "автора" атак", - сказал он.
Так, например, одна из групп практически не меняет стиль с 2014 года. Она занимается только фишинговыми рассылками — причем очень массовыми и однообразными. Даже внутри писем злоумышленников есть детали, которые выдают группу, пояснил Назаров.
Он пояснил, что в кибербезопасности есть такое понятие, как ландшафт угроз - все киберугрозы, которые угрожают компании, отрасли или страны. Этот набор каждый год меняется: если компания не будет адаптироваться к изменениям, есть большой риск, что ее взломают.
Полное интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
Эксперт Назаров: кибератаку можно предугадать только зная противника
