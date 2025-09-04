https://1prime.ru/20250904/ekspertiza-861801127.html

Суд назначил экспертизу по иску владельца бренда PayQR к Сбербанку

МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд назначил оценочную экспертизу в деле по иску владельца бренда PayQR и разработчика одноименной платежной системы ООО "Фит", требующего взыскать со Сбербанка около 2,9 миллиарда рублей компенсации за якобы нарушение его прав на два знака обслуживания, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Суд попросил эксперта из АНО "Центральная коллегия судебных экспертов" определить, сколько стоила бы неисключительная лицензия на использование ответчиком брендов истца для индивидуализации таких услуг, как перевод денежных средств в системе электронных расчетов и обслуживание по дебетовым и кредитным карточкам. Среди способов использования суд указал размещение знаков при оказании услуг (в том числе в названиях программного обеспечения для мобильных устройств), в сети "Интернет" (в том числе в способах адресации и непосредственно на страницах веб-сайтов), на документации, связанной с оказанием услуг, в предложениях об оказании услуг (в том числе в интерфейсе программного обеспечения POS-терминалов), а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе. Истец, по словам его представителя в первой инстанции Артема Евсеева, первым в России стал внедрять технологию оплаты по QR-коду в 2015-2016 годах. Долгое время, говорил РИА Новости Евсеев, "шли переговоры со Сбербанком, чтобы он или совместный проект организовал, или приобрел стартап", но потом "дороги тихо-мирно разошлись". Спор связан с тем, что Сбербанк стал использовать на сайтах, в названиях интернет-страниц обозначения "Плати QR" и SberPay QR, которые ООО "Фит" считает сходными до степени смешения со своими знаками обслуживания PayQR. В иске, поданном в июле 2024 года, компания попросила суд признать использование "Сбером" обозначений нарушением ее прав, запретить ответчику такое использование и взыскать с него компенсацию. Сумма иска рассчитана как двукратная стоимость права использования товарных знаков и определена экспертами по заказу истца на основании отчетности Сбербанка о комиссиях, которые он получает за использование своей платежной системы SberPay. Арбитражный суд Москвы в марте иск полностью отклонил. Он решил, что аббревиатура QR (Quick Response) при осуществлении электронных платежей является общепринятым обозначением и не служит средством индивидуализации какого-либо хозяйствующего субъекта. Кроме того, суд не признал знаки истца и спорные обозначения ответчика сходными до степени смешения. При этом ходатайство истца о назначении оценочной экспертизы первая инстанция отклонила.

