Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,9% - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250904/energopotreblenie-861742382.html
Энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,9%
Энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,9% - 04.09.2025, ПРАЙМ
Энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,9%
Энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,9%, но с учетом температурного фактора показатели на уровне прошлого года, сообщил журналистам на... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T02:49+0300
2025-09-04T02:49+0300
энергетика
россия
экономика
рф
владивосток
евгений грабчак
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861742382.jpg?1756943343
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,9%, но с учетом температурного фактора показатели на уровне прошлого года, сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Системного оператора Единой энергосистемы (СО ЕЭС) Федор Опадчий. "Абсолютные цифры пока минус 0,9%. Если по температуре привести, то практически по прошлому году", - ответил он на вопрос, как изменилось энергопотребление в России с начала года. Ранее замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак сообщал, что энергопотребление в России с начала года по данным на 11 июня снизилось на 1%. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
рф
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, владивосток, евгений грабчак
Энергетика, РОССИЯ, Экономика, РФ, Владивосток, Евгений Грабчак
02:49 04.09.2025
 
Энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,9%

Глава СО ЕЭС Опадчий: энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,9%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,9%, но с учетом температурного фактора показатели на уровне прошлого года, сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Системного оператора Единой энергосистемы (СО ЕЭС) Федор Опадчий.
"Абсолютные цифры пока минус 0,9%. Если по температуре привести, то практически по прошлому году", - ответил он на вопрос, как изменилось энергопотребление в России с начала года.
Ранее замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак сообщал, что энергопотребление в России с начала года по данным на 11 июня снизилось на 1%.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯРФВладивостокЕвгений Грабчак
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала