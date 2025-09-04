https://1prime.ru/20250904/energopotreblenie-861742382.html
Энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,9%
энергетика
россия
экономика
рф
владивосток
евгений грабчак
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861742382.jpg?1756943343
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,9%, но с учетом температурного фактора показатели на уровне прошлого года, сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Системного оператора Единой энергосистемы (СО ЕЭС) Федор Опадчий.
"Абсолютные цифры пока минус 0,9%. Если по температуре привести, то практически по прошлому году", - ответил он на вопрос, как изменилось энергопотребление в России с начала года.
Ранее замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак сообщал, что энергопотребление в России с начала года по данным на 11 июня снизилось на 1%.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
