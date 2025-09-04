https://1prime.ru/20250904/es--861778758.html

ЕС начал согласование продления персональных санкций против России

ЕС начал согласование продления персональных санкций против России - 04.09.2025, ПРАЙМ

ЕС начал согласование продления персональных санкций против России

Постпреды стран ЕС на своем заседании в среду приступили к согласованию продления еще на полгода персональных санкций против России, действие которых истекает... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T12:35+0300

2025-09-04T12:35+0300

2025-09-04T12:35+0300

экономика

россия

мировая экономика

запад

украина

рф

владимир путин

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg

БРЮССЕЛЬ, 4 сен - ПРАЙМ. Постпреды стран ЕС на своем заседании в среду приступили к согласованию продления еще на полгода персональных санкций против России, действие которых истекает 15 сентября, сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник. Пока к единому решению прийти не удалось, хотя в повестке значилась подготовка к финальному утверждению Советом ЕС и запуск письменной процедуры окончательного оформления. "Состоялся только обмен мнениями. Постпреды вернутся к этому вопросу", - сообщил собеседник агентства. В настоящее время продление санкций действует до 15 сентября. Санкции продлеваются каждые полгода. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 18 пакетов санкций против России. После принятия 18-го пакета под европейскими ограничениями из-за Украины находятся более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". В октябре 2024 года Совет ЕС утвердил новый режим антироссийских санкций за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20250904/ukraina-861751109.html

запад

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, запад, украина, рф, владимир путин, ес