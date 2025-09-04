Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС начал согласование продления персональных санкций против России - 04.09.2025
ЕС начал согласование продления персональных санкций против России
ЕС начал согласование продления персональных санкций против России - 04.09.2025, ПРАЙМ
ЕС начал согласование продления персональных санкций против России
Постпреды стран ЕС на своем заседании в среду приступили к согласованию продления еще на полгода персональных санкций против России, действие которых истекает... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T12:35+0300
2025-09-04T12:35+0300
россия, мировая экономика, запад, украина, рф, владимир путин, ес
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЗАПАД, УКРАИНА, РФ, Владимир Путин, ЕС
ЕС начал согласование продления персональных санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 4 сен - ПРАЙМ. Постпреды стран ЕС на своем заседании в среду приступили к согласованию продления еще на полгода персональных санкций против России, действие которых истекает 15 сентября, сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник.
Пока к единому решению прийти не удалось, хотя в повестке значилась подготовка к финальному утверждению Советом ЕС и запуск письменной процедуры окончательного оформления.
"Состоялся только обмен мнениями. Постпреды вернутся к этому вопросу", - сообщил собеседник агентства.
В настоящее время продление санкций действует до 15 сентября. Санкции продлеваются каждые полгода.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 18 пакетов санкций против России.
После принятия 18-го пакета под европейскими ограничениями из-за Украины находятся более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". В октябре 2024 года Совет ЕС утвердил новый режим антироссийских санкций за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом".
Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
