https://1prime.ru/20250904/estoniya-861768834.html

Эстония упростит использование своего воздушного пространства странами НАТО

Эстония упростит использование своего воздушного пространства странами НАТО - 04.09.2025, ПРАЙМ

Эстония упростит использование своего воздушного пространства странами НАТО

Министерство обороны Эстонии хочет упростить бюрократические процедуры для использования ее воздушного пространства странами НАТО, сообщает телерадиокомпания... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T10:49+0300

2025-09-04T10:49+0300

2025-09-04T10:49+0300

политика

эстония

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/83753/63/837536354_0:6:2995:1691_1920x0_80_0_0_1b262ec6c21eb717f2fb2b75c2f4eda8.jpg

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Министерство обороны Эстонии хочет упростить бюрократические процедуры для использования ее воздушного пространства странами НАТО, сообщает телерадиокомпания ERR. "Министерство обороны Эстонии предложило изменения в порядок выдачи разрешений иностранным государственным воздушным судам. Цель направленного на этой неделе на согласование проекта постановления - облегчить союзникам из стран НАТО многократное использование воздушного пространства Эстонии во время учений и совместных оборонных операций", - говорится в публикации, размещенной на сайте ERR. Министерство предлагает иностранным государствам вместо подачи разрешения на каждый полет подавать только один запрос на определенный период. В ведомстве считают, что это позволит уменьшить бюрократическую нагрузку. "В случае необходимости министерство обороны сможет приостанавливать или аннулировать разрешение, а также требовать уточняющие данные о предстоящих полетах. При этом иностранное государство обязано заранее уведомлять Эстонию о входе в воздушное пространство, пролете или посадке на территории страны", - отмечает ERR.

https://1prime.ru/20250903/ukraina-861724410.html

эстония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эстония, нато