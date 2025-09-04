https://1prime.ru/20250904/fas-861786662.html
В России могут ввести сезонный повышенный норматив продаж бензина на бирже
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Сезонный повышенный норматив продаж бензина на бирже в России может быть введен уже в 2026 году, рассказал замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев журналистам в кулуарах ВЭФ. "Сначала в полном объеме завершить плановые ремонты этого года, после этого может идти речь о нормативах. Есть мнение, что повышенный норматив будет не постоянным, а сезонным. Распространяться на высокий сезонный спрос. Но это уже может быть только со следующего года. Например, он может быть введен с апреля по сентябрь. Это еще предмет для обсуждений, но в целом он обсуждается", - сказал он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
