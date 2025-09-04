Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России могут ввести сезонный повышенный норматив продаж бензина на бирже - 04.09.2025
В России могут ввести сезонный повышенный норматив продаж бензина на бирже
2025-09-04T14:11+0300
2025-09-04T14:11+0300
энергетика
бизнес
владивосток
вэф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859839317_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ae26d9d529d386540a1280efafe177d3.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Сезонный повышенный норматив продаж бензина на бирже в России может быть введен уже в 2026 году, рассказал замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев журналистам в кулуарах ВЭФ. "Сначала в полном объеме завершить плановые ремонты этого года, после этого может идти речь о нормативах. Есть мнение, что повышенный норматив будет не постоянным, а сезонным. Распространяться на высокий сезонный спрос. Но это уже может быть только со следующего года. Например, он может быть введен с апреля по сентябрь. Это еще предмет для обсуждений, но в целом он обсуждается", - сказал он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
бизнес, владивосток, вэф
Энергетика, Бизнес, Владивосток, ВЭФ
14:11 04.09.2025
 
В России могут ввести сезонный повышенный норматив продаж бензина на бирже

ФАС: сезонный повышенный норматив продаж бензина на бирже могут ввести в 2026 году

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Сезонный повышенный норматив продаж бензина на бирже в России может быть введен уже в 2026 году, рассказал замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев журналистам в кулуарах ВЭФ.
"Сначала в полном объеме завершить плановые ремонты этого года, после этого может идти речь о нормативах. Есть мнение, что повышенный норматив будет не постоянным, а сезонным. Распространяться на высокий сезонный спрос. Но это уже может быть только со следующего года. Например, он может быть введен с апреля по сентябрь. Это еще предмет для обсуждений, но в целом он обсуждается", - сказал он.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Силуанов оценил ситуацию с бензином в регионах
ЭнергетикаБизнесВладивостокВЭФ
 
 
