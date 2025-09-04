https://1prime.ru/20250904/fermery-861755701.html

Фермеры призвали Совет ЕС отклонить торговое соглашение с Южной Америкой

экономика

финансы

бизнес

южная америка

франция

уругвай

эммануэль макрон

урсула фон дер ляйен

ес

БРЮССЕЛЬ, 4 сен - ПРАЙМ. Профсоюзы фермеров Евросоюза призвали Совет ЕС и Европарламент отклонить предложенное Еврокомиссией к утверждению торговое соглашение с Южной Америкой, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении профильной организации. "Чувствительность нашего сектора, усилия по обеспечению устойчивого развития, стандарты производства и доверие граждан должны быть полностью соблюдены и защищены. Это соглашение не соответствует этим требованиям. Поэтому мы настоятельно призываем Совет ЕС и депутатов Европарламента отклонить предложение Еврокомиссии", - говорится в документе. В среду Еврокомиссия предложила Совету ЕС и Европарламенту утвердить соглашение с Меркосур и Мексикой, несмотря на протест ряда стран и профильных европейских организаций. Президент Франции Эммануэль Макрон в июне потребовал пересмотра соглашения о свободной торговле ЕС и Меркосур, которое, по его словам, в нынешнем виде "убьет сельское хозяйство ЕС". Он отметил, что ради защиты экологии ЕС запретил аграриям использование ряда пестицидов, но страны Меркосур "находятся совсем на ином уровне в плане регламентаций". С октября 2024 года во Франции вновь начали проходить протесты фермеров и виноделов. К акциям против бездействия властей и невыгодных торговых соглашений Евросоюза призвали ведущие профсоюзы FNSEA и Jeunes Agriculteurs. Аграрии требуют сократить бюрократические процедуры, выплатить задерживаемые субсидии ЕС, поддерживать молодых фермеров, уменьшить регулирование их работы и заблокировать соглашение о свободной торговле ЕС и Меркосур. В прошлом году по странам Евросоюза также прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки. Кризисная ситуация усугубилась после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на протест ряда ведущих стран Евросоюза во главе с Францией, в декабре заключила в столице Уругвая Монтевидео спорное политическое соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли с более чем 700 миллионами потребителей из стран ЕС и Южной Америки. Заключенное в Уругвае соглашение может негативно отразиться на европейских сельхозпроизводителях. Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.

южная америка

франция

уругвай

финансы, бизнес, южная америка, франция, уругвай, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, ес