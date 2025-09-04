Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Fesco видит огромный потенциал перевозок грузов со странами АСЕАН - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250904/fesco-861748399.html
Fesco видит огромный потенциал перевозок грузов со странами АСЕАН
Fesco видит огромный потенциал перевозок грузов со странами АСЕАН - 04.09.2025, ПРАЙМ
Fesco видит огромный потенциал перевозок грузов со странами АСЕАН
Транспортная группа Fesco видит огромный потенциал перевозок грузов со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщил вице-президент по... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T05:45+0300
2025-09-04T05:45+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
индонезия
сингапур
малайзия
fesco
асеан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861748399.jpg?1756953945
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco видит огромный потенциал перевозок грузов со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщил вице-президент по линейно-логистическому дивизиону Fesco Герман Маслов в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025). "Касательно в целом объемов перевозок мы видим огромный потенциал… Но мы видим и то, что объем этот растет. Мы видим огромный интерес клиентов как в странах АСЕАН, так и в России", - заявил Маслов в рамках бизнес-диалога "Россия - АСЕАН" на полях ВЭФ. В Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) входят 10 стран, включая Индонезию, Сингапур и Малайзию. "Мы работаем с абсолютно всеми странами АСЕАН… Везде есть сервис Fesco, куда и откуда мы можем доставить наши контейнеры. Действительно, трудно представить торговлю и взаимоотношения между странами без налаженной логистики", - отметил Маслов. По его словам, у Fesco насчитывается множество сервисов для организации грузоперевозок из Таиланда, Малайзии, Индонезии, Филиппин, Сингапура и других стран этого региона во Вьетнам. "Далее нашими прямыми сервисами доставляем либо на Дальний Восток, Владивосток, либо на Черное море в Новороссийск, либо в Санкт-Петербург", - рассказал Маслов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
индонезия
сингапур
малайзия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, индонезия, сингапур, малайзия, fesco, асеан
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, ИНДОНЕЗИЯ, СИНГАПУР, МАЛАЙЗИЯ, FESCO, АСЕАН
05:45 04.09.2025
 
Fesco видит огромный потенциал перевозок грузов со странами АСЕАН

Fesco видит огромный потенциал перевозок грузов со странами АСЕАН

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco видит огромный потенциал перевозок грузов со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщил вице-президент по линейно-логистическому дивизиону Fesco Герман Маслов в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025).
"Касательно в целом объемов перевозок мы видим огромный потенциал… Но мы видим и то, что объем этот растет. Мы видим огромный интерес клиентов как в странах АСЕАН, так и в России", - заявил Маслов в рамках бизнес-диалога "Россия - АСЕАН" на полях ВЭФ.
В Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) входят 10 стран, включая Индонезию, Сингапур и Малайзию.
"Мы работаем с абсолютно всеми странами АСЕАН… Везде есть сервис Fesco, куда и откуда мы можем доставить наши контейнеры. Действительно, трудно представить торговлю и взаимоотношения между странами без налаженной логистики", - отметил Маслов.
По его словам, у Fesco насчитывается множество сервисов для организации грузоперевозок из Таиланда, Малайзии, Индонезии, Филиппин, Сингапура и других стран этого региона во Вьетнам. "Далее нашими прямыми сервисами доставляем либо на Дальний Восток, Владивосток, либо на Черное море в Новороссийск, либо в Санкт-Петербург", - рассказал Маслов.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаИНДОНЕЗИЯСИНГАПУРМАЛАЙЗИЯFESCOАСЕАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала