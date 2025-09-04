https://1prime.ru/20250904/fesco-861748399.html

Fesco видит огромный потенциал перевозок грузов со странами АСЕАН

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco видит огромный потенциал перевозок грузов со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщил вице-президент по линейно-логистическому дивизиону Fesco Герман Маслов в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025). "Касательно в целом объемов перевозок мы видим огромный потенциал… Но мы видим и то, что объем этот растет. Мы видим огромный интерес клиентов как в странах АСЕАН, так и в России", - заявил Маслов в рамках бизнес-диалога "Россия - АСЕАН" на полях ВЭФ. В Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) входят 10 стран, включая Индонезию, Сингапур и Малайзию. "Мы работаем с абсолютно всеми странами АСЕАН… Везде есть сервис Fesco, куда и откуда мы можем доставить наши контейнеры. Действительно, трудно представить торговлю и взаимоотношения между странами без налаженной логистики", - отметил Маслов. По его словам, у Fesco насчитывается множество сервисов для организации грузоперевозок из Таиланда, Малайзии, Индонезии, Филиппин, Сингапура и других стран этого региона во Вьетнам. "Далее нашими прямыми сервисами доставляем либо на Дальний Восток, Владивосток, либо на Черное море в Новороссийск, либо в Санкт-Петербург", - рассказал Маслов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

