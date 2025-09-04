https://1prime.ru/20250904/fishing-861754788.html
В "Лаборатории Касперского" назвали фишинг "хлебом с маслом" для хакеров
2025-09-04T08:15+0300
мошенничество
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Фишинг - это "хлеб с маслом для хакеров", он находится среди популярнейших направлений, по которым злоумышленники совершают кибератаки на компании, рассказал в интервью РИА Новости руководитель отдела расширенного исследования угроз "Лаборатории Касперского" Никита Назаров. "В топе векторов атак - эксплуатация уязвимостей в периметре, открытые порты и, естественно, фишинг. Фишинг - "хлеб с маслом" для злоумышленников довольно долгие годы", - рассказал Назаров. Он рассказал, что хакеры в среднем меняют характер атак раз в год. При этом за последние два года появилось много "популярных" угроз - в том числе, атака через доверительные отношения. "Представим, что существует компания "А", которая хорошо защищена. И у нее есть подрядчик, который, возможно, не так тщательно позаботился о собственной безопасности. Зачем лезть через высокую стену, если можно просто обойти ее? Злоумышленники думают именно так: сначала атакуют более уязвимого поставщика, чтобы через него получить доступ к желаемой организации", - сказал эксперт. Полное интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
