https://1prime.ru/20250904/gai-861792256.html

В ГАИ напомнили о перерегистрации транспорта из новых регионов

В ГАИ напомнили о перерегистрации транспорта из новых регионов - 04.09.2025, ПРАЙМ

В ГАИ напомнили о перерегистрации транспорта из новых регионов

Граждане, постоянно проживающие в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, обязаны заменить регистрационные документы и... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T16:00+0300

2025-09-04T16:00+0300

2025-09-04T16:00+0300

бизнес

россия

общество

херсонская область

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861694587_0:83:3347:1965_1920x0_80_0_0_80932b76bb4d7e9187692e2ceb4deb12.jpg

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Граждане, постоянно проживающие в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, обязаны заменить регистрационные документы и государственные регистрационные знаки для автомобиля на российские, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России. "В соответствии с действующим в настоящее время законодательством, граждане и юридические лица, которые на день принятия в состав Российской Федерации постоянно проживали на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, обязаны до 1 января 2026 года заменить регистрационные документы и государственные регистрационные знаки на российские", - говорится в сообщении. Как отметила Госавтоинспекция РФ, по истечении этого срока управление транспортом, не прошедшим перерегистрацию, будет квалифицироваться как управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. "Госавтоинспекция обращает особое внимание автовладельцев на недопустимость использования транспортных средств с регистрационными знаками Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины, если на данный автомобиль уже выданы российские регистрационные документы и знаки", - подчеркивают в ведомстве. В ГАИ отметили, что такие действия квалифицируются как административное правонарушение по части 4 статьи 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками).

https://1prime.ru/20250904/krasnov-861777012.html

херсонская область

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , херсонская область, украина