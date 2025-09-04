https://1prime.ru/20250904/galuzin-861772377.html
Россия готова работать над гарантиями безопасности Украины, заявил Галузин
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Россия готова работать над вопросом обеспечения гарантий безопасности Украины, но она должна быть неядерной, нейтральной и не входящей ни в какой военный блок, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Руководство нашей страны неоднократно подчеркивало, что Россия заинтересована в скорейшем урегулировании украинского кризиса, в том числе политико-дипломатическим путем. Именно этим стремлением и продиктовано возобновление прямых российско-украинских переговоров, инициированное российской стороной", - сказал Галузин в интервью журналу "Новые регионы России". Отдельно он отметил посреднические усилия США и выразил надежду, что позитивная динамика, наметившаяся после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет сохранена. "В ходе этих переговоров президент нашей страны заявил, что мы готовы работать над вопросом обеспечения гарантий безопасности Украине, которая должна быть неядерной, нейтральной и не входящей ни в какой военный блок", - заключил Галузин.
СМИ раскрыли детали европейского плана гарантий безопасности для Украины