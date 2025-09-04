Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политика
2025-09-04T11:24+0300
2025-09-04T11:24+0300
11:24 04.09.2025
 
Россия готова работать над гарантиями безопасности Украины, заявил Галузин

© РИА Новости . МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Россия готова работать над вопросом обеспечения гарантий безопасности Украины, но она должна быть неядерной, нейтральной и не входящей ни в какой военный блок, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Руководство нашей страны неоднократно подчеркивало, что Россия заинтересована в скорейшем урегулировании украинского кризиса, в том числе политико-дипломатическим путем. Именно этим стремлением и продиктовано возобновление прямых российско-украинских переговоров, инициированное российской стороной", - сказал Галузин в интервью журналу "Новые регионы России".
Отдельно он отметил посреднические усилия США и выразил надежду, что позитивная динамика, наметившаяся после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет сохранена.
"В ходе этих переговоров президент нашей страны заявил, что мы готовы работать над вопросом обеспечения гарантий безопасности Украине, которая должна быть неядерной, нейтральной и не входящей ни в какой военный блок", - заключил Галузин.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
СМИ раскрыли детали европейского плана гарантий безопасности для Украины
10:17
 
