Россия готова работать над гарантиями безопасности Украины, заявил Галузин

Россия готова работать над гарантиями безопасности Украины, заявил Галузин - 04.09.2025, ПРАЙМ

Россия готова работать над гарантиями безопасности Украины, заявил Галузин

04.09.2025

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Россия готова работать над вопросом обеспечения гарантий безопасности Украины, но она должна быть неядерной, нейтральной и не входящей ни в какой военный блок, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Руководство нашей страны неоднократно подчеркивало, что Россия заинтересована в скорейшем урегулировании украинского кризиса, в том числе политико-дипломатическим путем. Именно этим стремлением и продиктовано возобновление прямых российско-украинских переговоров, инициированное российской стороной", - сказал Галузин в интервью журналу "Новые регионы России". Отдельно он отметил посреднические усилия США и выразил надежду, что позитивная динамика, наметившаяся после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет сохранена. "В ходе этих переговоров президент нашей страны заявил, что мы готовы работать над вопросом обеспечения гарантий безопасности Украине, которая должна быть неядерной, нейтральной и не входящей ни в какой военный блок", - заключил Галузин.

украина

сша

россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп