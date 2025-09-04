Цены на газ в Европе по итогам четверга выросли на 1,4 процента
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам четверга увеличились на 1,4% - до 392,2 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 386,8 доллара за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 392,9 доллара (+1,6%), ценовой минимум - 382,5 доллара (-1,1%). Последние фьючерсы торговались по 392,2 доллара (+1,4%) и обозначили ценовой максимум дня. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 386,9 доллара за тысячу кубометров.
Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.