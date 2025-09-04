https://1prime.ru/20250904/gazprom-861758773.html
"Газпром" планирует обустроить Южно-Киринское месторождение на "Сахалине-3"
"Газпром" планирует обустроить Южно-Киринское месторождение на "Сахалине-3" - 04.09.2025, ПРАЙМ
"Газпром" планирует обустроить Южно-Киринское месторождение на "Сахалине-3"
"Газпром" планирует в период с 2025 по 2029 год обустроить Южно-Киринское месторождение проекта "Сахалин-3", следует из презентации заместителя председателя... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T08:54+0300
2025-09-04T08:54+0300
2025-09-04T08:54+0300
энергетика
газ
россия
владивосток
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861758620_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_14664815d0302e623fb957ab067a13cb.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Газпром" планирует в период с 2025 по 2029 год обустроить Южно-Киринское месторождение проекта "Сахалин-3", следует из презентации заместителя председателя правления компании Виталия Маркелова на ВЭФ. "В период с 2025 по 2029 год группой "Газпром" запланировано: обустройство Таас-Юряхского и Верхневилючанского НГКМ (нефтегазоконденсатных месторождений - ред.), Чонской группы месторождений, Южно-Киринского НГКМ проекта "Сахалин-3", - говорится в презентации, представленной им на сессии форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250903/gazprom--861686925.html
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861758620_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_6d8eeae5a3142639836606c70f29f96a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, владивосток, газпром
Энергетика, Газ, РОССИЯ, Владивосток, Газпром
"Газпром" планирует обустроить Южно-Киринское месторождение на "Сахалине-3"
"Газпром" планирует до 2030 года обустроить Южно-Киринское месторождение на "Сахалине-3"
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Газпром" планирует в период с 2025 по 2029 год обустроить Южно-Киринское месторождение проекта "Сахалин-3", следует из презентации заместителя председателя правления компании Виталия Маркелова на ВЭФ.
"В период с 2025 по 2029 год группой "Газпром" запланировано: обустройство Таас-Юряхского и Верхневилючанского НГКМ (нефтегазоконденсатных месторождений - ред.), Чонской группы месторождений, Южно-Киринского НГКМ проекта "Сахалин-3", - говорится в презентации, представленной им на сессии форума.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
"Газпром нефть" выпустила первую партию российского SAF-топлива