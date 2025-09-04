https://1prime.ru/20250904/gazprom-861758773.html

"Газпром" планирует обустроить Южно-Киринское месторождение на "Сахалине-3"

"Газпром" планирует обустроить Южно-Киринское месторождение на "Сахалине-3" - 04.09.2025, ПРАЙМ

"Газпром" планирует обустроить Южно-Киринское месторождение на "Сахалине-3"

"Газпром" планирует в период с 2025 по 2029 год обустроить Южно-Киринское месторождение проекта "Сахалин-3", следует из презентации заместителя председателя... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T08:54+0300

2025-09-04T08:54+0300

2025-09-04T08:54+0300

энергетика

газ

россия

владивосток

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861758620_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_14664815d0302e623fb957ab067a13cb.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Газпром" планирует в период с 2025 по 2029 год обустроить Южно-Киринское месторождение проекта "Сахалин-3", следует из презентации заместителя председателя правления компании Виталия Маркелова на ВЭФ. "В период с 2025 по 2029 год группой "Газпром" запланировано: обустройство Таас-Юряхского и Верхневилючанского НГКМ (нефтегазоконденсатных месторождений - ред.), Чонской группы месторождений, Южно-Киринского НГКМ проекта "Сахалин-3", - говорится в презентации, представленной им на сессии форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250903/gazprom--861686925.html

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, владивосток, газпром