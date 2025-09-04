https://1prime.ru/20250904/gazprom-861760036.html
"Газпром" планирует в ноябре запустить пятую линию Амурского ГПЗ
"Газпром" планирует в ноябре запустить пятую линию Амурского ГПЗ - 04.09.2025, ПРАЙМ
"Газпром" планирует в ноябре запустить пятую линию Амурского ГПЗ
"Газпром" планирует в ноябре ввести в работу пятую технологическую линию Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), сообщил зампред правления, член совета... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T09:13+0300
2025-09-04T09:13+0300
2025-09-04T09:13+0300
энергетика
россия
владивосток
газпром
амурский гпз
https://cdnn.1prime.ru/img/83091/08/830910844_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_02ab4347210c04303bbba4022f1744f7.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Газпром" планирует в ноябре ввести в работу пятую технологическую линию Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), сообщил зампред правления, член совета директоров "Газпрома" Виталий Маркелов в рамках Восточного экономического форума. "В ноябре мы планируем ввести пятую технологическую линию в работу", – сказал он об Амурском ГПЗ. Сейчас в работу введены четыре технологические линии завода. Согласно презентации Маркелова, начало отгрузки этана и СУГ с предприятия планируется во второй половине 2026 года. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250904/gazprom-861758773.html
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83091/08/830910844_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_42ee2dbfb39ea2072c9deff4a8acfe5e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владивосток, газпром, амурский гпз
Энергетика, РОССИЯ, Владивосток, Газпром, Амурский ГПЗ
"Газпром" планирует в ноябре запустить пятую линию Амурского ГПЗ
Маркелов: "Газпром" планирует в ноябре запустить пятую линию Амурского ГПЗ
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Газпром" планирует в ноябре ввести в работу пятую технологическую линию Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), сообщил зампред правления, член совета директоров "Газпрома" Виталий Маркелов в рамках Восточного экономического форума.
"В ноябре мы планируем ввести пятую технологическую линию в работу", – сказал он об Амурском ГПЗ.
Сейчас в работу введены четыре технологические линии завода.
Согласно презентации Маркелова, начало отгрузки этана и СУГ с предприятия планируется во второй половине 2026 года.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
"Газпром" планирует обустроить Южно-Киринское месторождение на "Сахалине-3"