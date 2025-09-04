Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" планирует в ноябре запустить пятую линию Амурского ГПЗ
2025-09-04T09:13+0300
2025-09-04T09:13+0300
энергетика
россия
владивосток
газпром
амурский гпз
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Газпром" планирует в ноябре ввести в работу пятую технологическую линию Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), сообщил зампред правления, член совета директоров "Газпрома" Виталий Маркелов в рамках Восточного экономического форума. "В ноябре мы планируем ввести пятую технологическую линию в работу", – сказал он об Амурском ГПЗ. Сейчас в работу введены четыре технологические линии завода. Согласно презентации Маркелова, начало отгрузки этана и СУГ с предприятия планируется во второй половине 2026 года. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
владивосток
россия, владивосток, газпром, амурский гпз
Энергетика, РОССИЯ, Владивосток, Газпром, Амурский ГПЗ
09:13 04.09.2025
 
© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Газпром"
© РИА Новости . Алексей Даничев
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Газпром" планирует в ноябре ввести в работу пятую технологическую линию Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), сообщил зампред правления, член совета директоров "Газпрома" Виталий Маркелов в рамках Восточного экономического форума.
"В ноябре мы планируем ввести пятую технологическую линию в работу", – сказал он об Амурском ГПЗ.
Сейчас в работу введены четыре технологические линии завода.
Согласно презентации Маркелова, начало отгрузки этана и СУГ с предприятия планируется во второй половине 2026 года.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ЭнергетикаРОССИЯВладивостокГазпромАмурский ГПЗ
 
 
