"Газпром" планирует в ноябре запустить пятую линию Амурского ГПЗ

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Газпром" планирует в ноябре ввести в работу пятую технологическую линию Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), сообщил зампред правления, член совета директоров "Газпрома" Виталий Маркелов в рамках Восточного экономического форума. "В ноябре мы планируем ввести пятую технологическую линию в работу", – сказал он об Амурском ГПЗ. Сейчас в работу введены четыре технологические линии завода. Согласно презентации Маркелова, начало отгрузки этана и СУГ с предприятия планируется во второй половине 2026 года. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

