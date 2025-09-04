Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" установил объем размещения биржевых облигаций
"Газпром" установил объем размещения биржевых облигаций - 04.09.2025, ПРАЙМ
"Газпром" установил объем размещения биржевых облигаций
"Газпром" установил объем размещения биржевых облигаций в размере 5 миллиардов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 04.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. "Газпром" установил объем размещения биржевых облигаций в размере 5 миллиардов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 6,4% годовых. Компания в четверг собирала заявки инвесторов на двухлетние облигации серии БО-003Р-19 с ежемесячными купонами. На момент открытия книги заявок объем сделки планировался в размере не менее 2 миллиардов юаней. Номинал облигаций - 1 тысяча юаней. Расчеты по облигациям при размещении осуществляются по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Банка России, при выплате купона и погашении расчеты будут производиться в рублях. Техническая часть размещения предварительно назначена на 9 сентября. Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Sber CIB и Совкомбанк. Эмитентом ценных бумаг выступает "дочка" "Газпрома" - "Газпром капитал", используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций. По выпуску будет предоставлено поручительство "Газпрома".
17:21 04.09.2025
 
"Газпром" установил объем размещения биржевых облигаций

"Газпром" установил объем размещения биржевых облигаций в размере 5 млрд юаней

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. "Газпром" установил объем размещения биржевых облигаций в размере 5 миллиардов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки купонов составляет 6,4% годовых.
Компания в четверг собирала заявки инвесторов на двухлетние облигации серии БО-003Р-19 с ежемесячными купонами. На момент открытия книги заявок объем сделки планировался в размере не менее 2 миллиардов юаней. Номинал облигаций - 1 тысяча юаней.
Расчеты по облигациям при размещении осуществляются по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Банка России, при выплате купона и погашении расчеты будут производиться в рублях.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 9 сентября. Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Sber CIB и Совкомбанк.
Эмитентом ценных бумаг выступает "дочка" "Газпрома" - "Газпром капитал", используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций. По выпуску будет предоставлено поручительство "Газпрома".
Объекты Московского НПЗ Газпром нефти - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
"Газпром нефть" утвердила программу биржевых облигаций
25 августа, 12:08
 
