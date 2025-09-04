Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД предложили усовершенствовать фильтрацию интернет-контента в школах - 04.09.2025
В ГД предложили усовершенствовать фильтрацию интернет-контента в школах
В ГД предложили усовершенствовать фильтрацию интернет-контента в школах - 04.09.2025, ПРАЙМ
В ГД предложили усовершенствовать фильтрацию интернет-контента в школах
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T01:21+0300
2025-09-04T01:21+0300
МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением усовершенствовать механизм фильтрации интернет-контента в школах и вместо блокировки известных опасных ресурсов из "чёрного списка" разрешить доступ только к предварительно проверенным и одобренным ресурсам из "белого списка", а также предлагается разрешить школам экстренно разблокировать нужные сервисы, чтобы не мешать учебному процессу, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В обращении Лантратова отмечает, что в соответствии с отчетом Счетной палаты РФ от 26 июня 2025 года, который был проведен по поручению президента России, в сфере цифровизации общего образования сохраняется значительное количество системных дисфункций, препятствующих полноценному использованию цифровых образовательных ресурсов. Особую обеспокоенность, по её словам, вызывает практика реализации контентной фильтрации в рамках исполнения государственных контрактов на обеспечение общеобразовательных организаций доступом к интернету в той части, в которой это мешает образовательному процессу. В том числе Счетной палатой были выявлены недостатки в скорости интернета и существующих механизмов фильтрации контента в школах, "в результате чего блокируется доступ к важным образовательным сервисам", указывается в обращении. Отмечается, что в числе заблокированных ресурсах оказываются библиотеки языков программирования, хранилища обновлений для цифрового оборудования, специализированные видеохостинги с образовательным контентом. "В целях устранения вышеуказанных дисбалансов и повышения эффективности использования цифровых инструментов в образовательном процессе считаю целесообразным усовершенствование механизмов гибкой адаптивной фильтрации интернет-контента в общеобразовательных организациях в формате перехода от фильтрации по черным спискам к системе допуска по утвержденным белым спискам ресурсов, предварительно верифицированных профильными научно-методическими центрами, педагогическими вузами и представителями Минпросвещения России", - сказано в документе. По мнению парламентария, такой механизм позволит обеспечить устойчивый доступ учащихся и педагогов к критически важным цифровым сервисам. "Параллельно считаю возможным наделить учреждения правом экстренной разблокировки ресурса с последующей постпроверкой обоснованности. Реализация обозначенного подхода обеспечит соблюдение принципов сбалансированности между информационной безопасностью и доступностью образовательных технологий", - заключила Лантратова.
01:21 04.09.2025
 
В ГД предложили усовершенствовать фильтрацию интернет-контента в школах

Депутат Лантратова предложила усовершенствовать фильтрацию интернет-контента в школах

МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением усовершенствовать механизм фильтрации интернет-контента в школах и вместо блокировки известных опасных ресурсов из "чёрного списка" разрешить доступ только к предварительно проверенным и одобренным ресурсам из "белого списка", а также предлагается разрешить школам экстренно разблокировать нужные сервисы, чтобы не мешать учебному процессу, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В обращении Лантратова отмечает, что в соответствии с отчетом Счетной палаты РФ от 26 июня 2025 года, который был проведен по поручению президента России, в сфере цифровизации общего образования сохраняется значительное количество системных дисфункций, препятствующих полноценному использованию цифровых образовательных ресурсов.
Особую обеспокоенность, по её словам, вызывает практика реализации контентной фильтрации в рамках исполнения государственных контрактов на обеспечение общеобразовательных организаций доступом к интернету в той части, в которой это мешает образовательному процессу.
В том числе Счетной палатой были выявлены недостатки в скорости интернета и существующих механизмов фильтрации контента в школах, "в результате чего блокируется доступ к важным образовательным сервисам", указывается в обращении.
Отмечается, что в числе заблокированных ресурсах оказываются библиотеки языков программирования, хранилища обновлений для цифрового оборудования, специализированные видеохостинги с образовательным контентом.
"В целях устранения вышеуказанных дисбалансов и повышения эффективности использования цифровых инструментов в образовательном процессе считаю целесообразным усовершенствование механизмов гибкой адаптивной фильтрации интернет-контента в общеобразовательных организациях в формате перехода от фильтрации по черным спискам к системе допуска по утвержденным белым спискам ресурсов, предварительно верифицированных профильными научно-методическими центрами, педагогическими вузами и представителями Минпросвещения России", - сказано в документе.
По мнению парламентария, такой механизм позволит обеспечить устойчивый доступ учащихся и педагогов к критически важным цифровым сервисам.
"Параллельно считаю возможным наделить учреждения правом экстренной разблокировки ресурса с последующей постпроверкой обоснованности. Реализация обозначенного подхода обеспечит соблюдение принципов сбалансированности между информационной безопасностью и доступностью образовательных технологий", - заключила Лантратова.
 
