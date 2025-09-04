Германия и Китай стабильно входят в топ-5 стран, которые посещают Россию

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-04T06:28+0300
2025-09-04T06:28+0300
россия
экономика
бизнес
германия
китай
рф
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Германия и Китай стабильно входят в топ-5 стран, туристы которых посещают Россию, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Первое место занимает Китай. Германия тоже стала лидером, входит стабильно в топ-5. Но это могут быть как граждане с двойным гражданством, так и соотечественники", - ответил Кондратьев на вопрос о туристах, которые чаще остальных посещают Россию. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
россия, бизнес, германия, китай, рф
РОССИЯ, Экономика, Бизнес, ГЕРМАНИЯ, КИТАЙ, РФ
06:28 04.09.2025
 
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Германия и Китай стабильно входят в топ-5 стран, туристы которых посещают Россию, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"Первое место занимает Китай. Германия тоже стала лидером, входит стабильно в топ-5. Но это могут быть как граждане с двойным гражданством, так и соотечественники", - ответил Кондратьев на вопрос о туристах, которые чаще остальных посещают Россию.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
 
