Германия и Китай стабильно входят в топ-5 стран, которые посещают Россию

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Германия и Китай стабильно входят в топ-5 стран, туристы которых посещают Россию, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"Первое место занимает Китай. Германия тоже стала лидером, входит стабильно в топ-5. Но это могут быть как граждане с двойным гражданством, так и соотечественники", - ответил Кондратьев на вопрос о туристах, которые чаще остальных посещают Россию.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
МЭР: Германия и Китай стабильно входят в топ-5 стран, туристы которых посещают Россию
