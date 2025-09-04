https://1prime.ru/20250904/glava-861747254.html

Глава Приамурья рассказал о "верхнеуровневой цели" региона

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Миссия и "верхнеуровневая цель" Приамурья – предоставить российским регионам и экспортным компаниям РФ выход в Китай через Благовещенск, поскольку китайские партнёры прежде всего ищут связи в этом пограничном городе, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Амурской области Василий Орлов. "У нас есть действительно уникальный опыт работы с китайцами, в отличие от многих других регионов, где просто такой не было физической возможности. Это, конечно, накладывает отпечаток и на экономическое взаимодействие, потому что мы знаем язык, мы знаем партнеров, ментальность, и они, соответственно, также, когда ищут партнеров в России, они в первую очередь приезжают в Благовещенск. И поэтому вот эту возможность мы хотим предоставить для российских регионов и российских экспортных компаний. Задумка такая, миссия, я бы сказал. Это такая верхнеуровневая цель", - рассказал агентству Орлов. Глава региона напомнил, что президент РФ Владимир Путина поручил именно в Благовещенске создать федеральный Центр компетенций по развитию делового сотрудничества с КНР и другими странами Азии. "Мы граничим, мы дружим, общаемся десятилетиями. У нас очень много уникальных событийных мероприятий, таких, которые не имеют аналогов в мире. Например, на льду Амура мы проводим авторалли, играем в хоккей. В 2026 году сделаем там масленицу, постараемся ее как-то с китайским новым годом совместить", - поделился планами Орлов. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

