Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Приамурья рассказал о "верхнеуровневой цели" региона - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250904/glava-861747254.html
Глава Приамурья рассказал о "верхнеуровневой цели" региона
Глава Приамурья рассказал о "верхнеуровневой цели" региона - 04.09.2025, ПРАЙМ
Глава Приамурья рассказал о "верхнеуровневой цели" региона
Миссия и "верхнеуровневая цель" Приамурья – предоставить российским регионам и экспортным компаниям РФ выход в Китай через Благовещенск, поскольку китайские... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T05:21+0300
2025-09-04T05:21+0300
россия
экономика
благовещенск
рф
китай
василий орлов
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861747254.jpg?1756952478
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Миссия и "верхнеуровневая цель" Приамурья – предоставить российским регионам и экспортным компаниям РФ выход в Китай через Благовещенск, поскольку китайские партнёры прежде всего ищут связи в этом пограничном городе, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Амурской области Василий Орлов. "У нас есть действительно уникальный опыт работы с китайцами, в отличие от многих других регионов, где просто такой не было физической возможности. Это, конечно, накладывает отпечаток и на экономическое взаимодействие, потому что мы знаем язык, мы знаем партнеров, ментальность, и они, соответственно, также, когда ищут партнеров в России, они в первую очередь приезжают в Благовещенск. И поэтому вот эту возможность мы хотим предоставить для российских регионов и российских экспортных компаний. Задумка такая, миссия, я бы сказал. Это такая верхнеуровневая цель", - рассказал агентству Орлов. Глава региона напомнил, что президент РФ Владимир Путина поручил именно в Благовещенске создать федеральный Центр компетенций по развитию делового сотрудничества с КНР и другими странами Азии. "Мы граничим, мы дружим, общаемся десятилетиями. У нас очень много уникальных событийных мероприятий, таких, которые не имеют аналогов в мире. Например, на льду Амура мы проводим авторалли, играем в хоккей. В 2026 году сделаем там масленицу, постараемся ее как-то с китайским новым годом совместить", - поделился планами Орлов. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
благовещенск
рф
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, благовещенск, рф, китай, василий орлов, владимир путин
РОССИЯ, Экономика, Благовещенск, РФ, КИТАЙ, Василий Орлов, Владимир Путин
05:21 04.09.2025
 
Глава Приамурья рассказал о "верхнеуровневой цели" региона

Глава Приамурья Орлов: регионы смогут выйти в Китай через Благовещенск

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Миссия и "верхнеуровневая цель" Приамурья – предоставить российским регионам и экспортным компаниям РФ выход в Китай через Благовещенск, поскольку китайские партнёры прежде всего ищут связи в этом пограничном городе, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Амурской области Василий Орлов.
"У нас есть действительно уникальный опыт работы с китайцами, в отличие от многих других регионов, где просто такой не было физической возможности. Это, конечно, накладывает отпечаток и на экономическое взаимодействие, потому что мы знаем язык, мы знаем партнеров, ментальность, и они, соответственно, также, когда ищут партнеров в России, они в первую очередь приезжают в Благовещенск. И поэтому вот эту возможность мы хотим предоставить для российских регионов и российских экспортных компаний. Задумка такая, миссия, я бы сказал. Это такая верхнеуровневая цель", - рассказал агентству Орлов.
Глава региона напомнил, что президент РФ Владимир Путина поручил именно в Благовещенске создать федеральный Центр компетенций по развитию делового сотрудничества с КНР и другими странами Азии.
"Мы граничим, мы дружим, общаемся десятилетиями. У нас очень много уникальных событийных мероприятий, таких, которые не имеют аналогов в мире. Например, на льду Амура мы проводим авторалли, играем в хоккей. В 2026 году сделаем там масленицу, постараемся ее как-то с китайским новым годом совместить", - поделился планами Орлов.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРОССИЯБлаговещенскРФКИТАЙВасилий ОрловВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала