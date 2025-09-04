Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пользователи сообщили о сбоях в работе Google - 04.09.2025, ПРАЙМ
Пользователи сообщили о сбоях в работе Google
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе Google, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. По данным сайта, сбои в понедельник начались около 9.52 мск. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в Германии и Нидерландах. Также сообщения поступают из Великобритании, Франции, Италии, Франции, США, Индии и других стран. Большинство пользователей сервиса жалуются на неполадки, связанные с поиском по запросам. Также сообщается о сбоях в работе веб-сайта и проблемах со входом в учетную запись. Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе Google, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным сайта, сбои в понедельник начались около 9.52 мск. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в Германии и Нидерландах. Также сообщения поступают из Великобритании, Франции, Италии, Франции, США, Индии и других стран.
Большинство пользователей сервиса жалуются на неполадки, связанные с поиском по запросам. Также сообщается о сбоях в работе веб-сайта и проблемах со входом в учетную запись.
Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
Google по решению суда избежит продажи Chrome, пишут СМИ
Заголовок открываемого материала