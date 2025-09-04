https://1prime.ru/20250904/gosduma-861745156.html

В Госдуме выступили за продление "дальневосточной надбавки"

В Госдуме выступили за продление "дальневосточной надбавки" - 04.09.2025, ПРАЙМ

В Госдуме выступили за продление "дальневосточной надбавки"

Глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов выступает за продление действия ценовой надбавки для оптового энергорынка в электроэнергетике... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T04:35+0300

2025-09-04T04:35+0300

2025-09-04T04:35+0300

энергетика

экономика

россия

дальний восток

рф

арктика

николай шульгинов

юрий трутнев

александр новак

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861745156.jpg?1756949724

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов выступает за продление действия ценовой надбавки для оптового энергорынка в электроэнергетике Дальневосточного федерального округа, об этом он заявил, выступая на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) "Электроэнергия для развития Дальнего Востока". "Дальневосточная надбавка" - механизм выравнивания тарифов на Дальнем Востоке при помощи надбавки для оптового энергорынка. Сейчас энерготарифы в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) субсидируются с рядом исключений до 2028 года. "Я поддержу Алексея Олеговича Чекункова, министра по развитию Дальнего Востока (и Арктики - ред.), о необходимости продления "дальневосточной надбавки" до 2035 года, при этом зафиксировав ее на уровне 2025 года - около 30 миллиардов рублей", - сказал Шульгинов. "И, конечно, нужно пересмотреть перечень получателей. И, самое главное, что наше предложение заключается в том, что половину этой надбавки нужно направлять на строительство генерации, в том числе в изолированных районах", - добавил чиновник. Чекунков предлагал продлить "дальневосточную надбавку" до 2035 года. По его словам, объем необходимых для реализации этого механизма средств составляет 133 миллиарда рублей. Министерство энергетики РФ в свою очередь предлагает продлить "дальневосточную надбавку" после 2028 года, направив средства на строительство объектов генерации и электросетей на Дальнем Востоке. Также вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев в преддверии ВЭФ-2025 сообщил, что обсуждал с вице-премьером РФ Александром Новаком продление "дальневосточной надбавки" для снижения стоимости электроэнергии потребителям Дальнего Востока до 2035 года, и их позиции близки. Ранее Трутнев заявлял, что считает необходимым продление после 2028 года действия механизма "дальневосточной надбавки" и пообещал работать над этим. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

дальний восток

рф

арктика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дальний восток, рф, арктика, николай шульгинов, юрий трутнев, александр новак, госдума