https://1prime.ru/20250904/gref-861751668.html
Греф назвал условие устойчивого роста кредитного портфеля Сбербанка
Греф назвал условие устойчивого роста кредитного портфеля Сбербанка - 04.09.2025, ПРАЙМ
Греф назвал условие устойчивого роста кредитного портфеля Сбербанка
Кредитный портфель Сбербанка перейдет к устойчивому росту во втором полугодии при условии снижения ключевой ставки хотя бы на 200 базисных пунктов (то есть 2... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T07:11+0300
2025-09-04T07:11+0300
2025-09-04T07:11+0300
банки
финансы
экономика
владивосток
герман греф
сбербанк
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861751668.jpg?1756959071
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Кредитный портфель Сбербанка перейдет к устойчивому росту во втором полугодии при условии снижения ключевой ставки хотя бы на 200 базисных пунктов (то есть 2 процентных пункта), заявил глава кредитной организации Герман Греф на пресс-конференции с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Если мы сейчас увидим снижение ставки хотя бы на 200 пунктов, то тогда мы думаем, что во втором полугодии кредитный профиль перейдет к устойчивому росту", - сказал он.
"Он (рост ред.) не будет большим, но хотя бы он будет расти, он не будет стагнировать как это было в первом полугодии", - добавил Греф.
Также ранее в ходе дискуссии он отметил, что на сегодняшний день оживление кредитования в России после июльского снижения ключевой ставки ЦБ есть, но пока оно ниже всех прогнозов Сбербанка.
Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022 года) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года.
По итогам заседания совета директоров в июле регулятор вновь снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, владивосток, герман греф, сбербанк, банк россия, банк россии
Банки, Финансы, Экономика, Владивосток, Герман Греф, Сбербанк, банк Россия, Банк России
Греф назвал условие устойчивого роста кредитного портфеля Сбербанка
Греф: кредитный портфель Сбербанка перейдет к устойчивому росту при снижении ставки
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Кредитный портфель Сбербанка перейдет к устойчивому росту во втором полугодии при условии снижения ключевой ставки хотя бы на 200 базисных пунктов (то есть 2 процентных пункта), заявил глава кредитной организации Герман Греф на пресс-конференции с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Если мы сейчас увидим снижение ставки хотя бы на 200 пунктов, то тогда мы думаем, что во втором полугодии кредитный профиль перейдет к устойчивому росту", - сказал он.
"Он (рост ред.) не будет большим, но хотя бы он будет расти, он не будет стагнировать как это было в первом полугодии", - добавил Греф.
Также ранее в ходе дискуссии он отметил, что на сегодняшний день оживление кредитования в России после июльского снижения ключевой ставки ЦБ есть, но пока оно ниже всех прогнозов Сбербанка.
Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022 года) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года.
По итогам заседания совета директоров в июле регулятор вновь снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.