Греф назвал условие устойчивого роста кредитного портфеля Сбербанка

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Кредитный портфель Сбербанка перейдет к устойчивому росту во втором полугодии при условии снижения ключевой ставки хотя бы на 200 базисных пунктов (то есть 2 процентных пункта), заявил глава кредитной организации Герман Греф на пресс-конференции с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). "Если мы сейчас увидим снижение ставки хотя бы на 200 пунктов, то тогда мы думаем, что во втором полугодии кредитный профиль перейдет к устойчивому росту", - сказал он. "Он (рост ред.) не будет большим, но хотя бы он будет расти, он не будет стагнировать как это было в первом полугодии", - добавил Греф. Также ранее в ходе дискуссии он отметил, что на сегодняшний день оживление кредитования в России после июльского снижения ключевой ставки ЦБ есть, но пока оно ниже всех прогнозов Сбербанка. Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022 года) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. По итогам заседания совета директоров в июле регулятор вновь снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

