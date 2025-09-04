Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Греф прогнозирует ослабление рубля до конца года - 04.09.2025
Греф прогнозирует ослабление рубля до конца года
Глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует ослабление рубля до конца года, что снизит риски экспортеров и бюджета, об этом он заявил на пресс-конференции с... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T07:29+0300
2025-09-04T07:29+0300
финансы
рынок
экономика
владивосток
герман греф
сбербанк
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует ослабление рубля до конца года, что снизит риски экспортеров и бюджета, об этом он заявил на пресс-конференции с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). "Если будет снижение ставок, я думаю, что будет плавное снижение курса... По всем нашим оценкам, курс должен до конца года ослабляться, что снизит риски экспортеров и бюджета", - сказал он, отвечая на вопрос, как изменится курс рубля к концу года. По мнению Грефа, смягчение монетарной политики Центробанка также может начать влиять на снижение курса рубля. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
финансы, рынок, владивосток, герман греф, сбербанк
Финансы, Рынок, Экономика, Владивосток, Герман Греф, Сбербанк
07:29 04.09.2025
 
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует ослабление рубля до конца года, что снизит риски экспортеров и бюджета, об этом он заявил на пресс-конференции с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Если будет снижение ставок, я думаю, что будет плавное снижение курса... По всем нашим оценкам, курс должен до конца года ослабляться, что снизит риски экспортеров и бюджета", - сказал он, отвечая на вопрос, как изменится курс рубля к концу года.
По мнению Грефа, смягчение монетарной политики Центробанка также может начать влиять на снижение курса рубля.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
