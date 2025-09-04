https://1prime.ru/20250904/gref-861752626.html
Греф прогнозирует ослабление рубля до конца года
Греф прогнозирует ослабление рубля до конца года - 04.09.2025, ПРАЙМ
Греф прогнозирует ослабление рубля до конца года
Глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует ослабление рубля до конца года, что снизит риски экспортеров и бюджета, об этом он заявил на пресс-конференции с... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T07:29+0300
2025-09-04T07:29+0300
2025-09-04T07:29+0300
финансы
рынок
экономика
владивосток
герман греф
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861752626.jpg?1756960177
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует ослабление рубля до конца года, что снизит риски экспортеров и бюджета, об этом он заявил на пресс-конференции с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Если будет снижение ставок, я думаю, что будет плавное снижение курса... По всем нашим оценкам, курс должен до конца года ослабляться, что снизит риски экспортеров и бюджета", - сказал он, отвечая на вопрос, как изменится курс рубля к концу года.
По мнению Грефа, смягчение монетарной политики Центробанка также может начать влиять на снижение курса рубля.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, рынок, владивосток, герман греф, сбербанк
Финансы, Рынок, Экономика, Владивосток, Герман Греф, Сбербанк
Греф прогнозирует ослабление рубля до конца года
Глава Сбербанка Греф прогнозирует ослабление рубля до конца года
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует ослабление рубля до конца года, что снизит риски экспортеров и бюджета, об этом он заявил на пресс-конференции с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Если будет снижение ставок, я думаю, что будет плавное снижение курса... По всем нашим оценкам, курс должен до конца года ослабляться, что снизит риски экспортеров и бюджета", - сказал он, отвечая на вопрос, как изменится курс рубля к концу года.
По мнению Грефа, смягчение монетарной политики Центробанка также может начать влиять на снижение курса рубля.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.