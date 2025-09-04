https://1prime.ru/20250904/gref-861752626.html

Греф прогнозирует ослабление рубля до конца года

финансы

рынок

экономика

владивосток

герман греф

сбербанк

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует ослабление рубля до конца года, что снизит риски экспортеров и бюджета, об этом он заявил на пресс-конференции с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). "Если будет снижение ставок, я думаю, что будет плавное снижение курса... По всем нашим оценкам, курс должен до конца года ослабляться, что снизит риски экспортеров и бюджета", - сказал он, отвечая на вопрос, как изменится курс рубля к концу года. По мнению Грефа, смягчение монетарной политики Центробанка также может начать влиять на снижение курса рубля. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

владивосток

