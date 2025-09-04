https://1prime.ru/20250904/gref-861753106.html
Греф рассказал о росте объемов оплаты по биометрии в Сбербанке
Греф рассказал о росте объемов оплаты по биометрии в Сбербанке - 04.09.2025, ПРАЙМ
Греф рассказал о росте объемов оплаты по биометрии в Сбербанке
Рост объемов оплаты по биометрии в Сбербанке с начала года составляет два с половиной раза в годовом выражении, рассказал глава банка Герман Греф, отвечая на... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T07:41+0300
2025-09-04T07:41+0300
2025-09-04T07:41+0300
финансы
банки
экономика
владивосток
герман греф
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861753106.jpg?1756960907
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Рост объемов оплаты по биометрии в Сбербанке с начала года составляет два с половиной раза в годовом выражении, рассказал глава банка Герман Греф, отвечая на вопрос РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025).
"У нас рост оплаты по биометрии более чем в два с половиной раза. Но тем не менее это пока не значимая цифра еще. Как показывает практика, требуется время, чтобы люди поменяли свои привычки", - сказал он.
Также Греф отметил, что новый способ бесконтактной оплаты "Вжух" оказался очень популярным.
"Мы за первую неделю сделали платежей больше, чем по биометрии. Биометрия у нас касается всех, не зависит от типа вашего мобильного телефона. Здесь (в новом виде оплаты - ред.) преимущество получили в первую очередь владельцы iPhone. Уже за первую неделю люди очень быстро стали использовать то, от чего они несколько лет назад ушли", - сообщил глава кредитной организации.
Также он отметил, что после внедрения новой бесконтактной оплаты "пострадала" доля в платежах, в первую очередь через QR, меньше пострадали платежи лицом.
Греф при этом назвал платежи "улыбкой" самыми удобными и отметил, что сам ими пользуется.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, владивосток, герман греф, сбербанк
Финансы, Банки, Экономика, Владивосток, Герман Греф, Сбербанк
Греф рассказал о росте объемов оплаты по биометрии в Сбербанке
Греф: объемы оплаты по биометрии в Сбербанке с начала года выросли в два с половиной раза
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Рост объемов оплаты по биометрии в Сбербанке с начала года составляет два с половиной раза в годовом выражении, рассказал глава банка Герман Греф, отвечая на вопрос РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025).
"У нас рост оплаты по биометрии более чем в два с половиной раза. Но тем не менее это пока не значимая цифра еще. Как показывает практика, требуется время, чтобы люди поменяли свои привычки", - сказал он.
Также Греф отметил, что новый способ бесконтактной оплаты "Вжух" оказался очень популярным.
"Мы за первую неделю сделали платежей больше, чем по биометрии. Биометрия у нас касается всех, не зависит от типа вашего мобильного телефона. Здесь (в новом виде оплаты - ред.) преимущество получили в первую очередь владельцы iPhone. Уже за первую неделю люди очень быстро стали использовать то, от чего они несколько лет назад ушли", - сообщил глава кредитной организации.
Также он отметил, что после внедрения новой бесконтактной оплаты "пострадала" доля в платежах, в первую очередь через QR, меньше пострадали платежи лицом.
Греф при этом назвал платежи "улыбкой" самыми удобными и отметил, что сам ими пользуется.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.