Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Греф рассказал о росте объемов оплаты по биометрии в Сбербанке - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250904/gref-861753106.html
Греф рассказал о росте объемов оплаты по биометрии в Сбербанке
Греф рассказал о росте объемов оплаты по биометрии в Сбербанке - 04.09.2025, ПРАЙМ
Греф рассказал о росте объемов оплаты по биометрии в Сбербанке
Рост объемов оплаты по биометрии в Сбербанке с начала года составляет два с половиной раза в годовом выражении, рассказал глава банка Герман Греф, отвечая на... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T07:41+0300
2025-09-04T07:41+0300
финансы
банки
экономика
владивосток
герман греф
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861753106.jpg?1756960907
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Рост объемов оплаты по биометрии в Сбербанке с начала года составляет два с половиной раза в годовом выражении, рассказал глава банка Герман Греф, отвечая на вопрос РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025). "У нас рост оплаты по биометрии более чем в два с половиной раза. Но тем не менее это пока не значимая цифра еще. Как показывает практика, требуется время, чтобы люди поменяли свои привычки", - сказал он. Также Греф отметил, что новый способ бесконтактной оплаты "Вжух" оказался очень популярным. "Мы за первую неделю сделали платежей больше, чем по биометрии. Биометрия у нас касается всех, не зависит от типа вашего мобильного телефона. Здесь (в новом виде оплаты - ред.) преимущество получили в первую очередь владельцы iPhone. Уже за первую неделю люди очень быстро стали использовать то, от чего они несколько лет назад ушли", - сообщил глава кредитной организации. Также он отметил, что после внедрения новой бесконтактной оплаты "пострадала" доля в платежах, в первую очередь через QR, меньше пострадали платежи лицом. Греф при этом назвал платежи "улыбкой" самыми удобными и отметил, что сам ими пользуется. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, владивосток, герман греф, сбербанк
Финансы, Банки, Экономика, Владивосток, Герман Греф, Сбербанк
07:41 04.09.2025
 
Греф рассказал о росте объемов оплаты по биометрии в Сбербанке

Греф: объемы оплаты по биометрии в Сбербанке с начала года выросли в два с половиной раза

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Рост объемов оплаты по биометрии в Сбербанке с начала года составляет два с половиной раза в годовом выражении, рассказал глава банка Герман Греф, отвечая на вопрос РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025).
"У нас рост оплаты по биометрии более чем в два с половиной раза. Но тем не менее это пока не значимая цифра еще. Как показывает практика, требуется время, чтобы люди поменяли свои привычки", - сказал он.
Также Греф отметил, что новый способ бесконтактной оплаты "Вжух" оказался очень популярным.
"Мы за первую неделю сделали платежей больше, чем по биометрии. Биометрия у нас касается всех, не зависит от типа вашего мобильного телефона. Здесь (в новом виде оплаты - ред.) преимущество получили в первую очередь владельцы iPhone. Уже за первую неделю люди очень быстро стали использовать то, от чего они несколько лет назад ушли", - сообщил глава кредитной организации.
Также он отметил, что после внедрения новой бесконтактной оплаты "пострадала" доля в платежах, в первую очередь через QR, меньше пострадали платежи лицом.
Греф при этом назвал платежи "улыбкой" самыми удобными и отметил, что сам ими пользуется.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭкономикаФинансыБанкиВладивостокГерман ГрефСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала