Греф рассказал о росте объемов оплаты по биометрии в Сбербанке

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Рост объемов оплаты по биометрии в Сбербанке с начала года составляет два с половиной раза в годовом выражении, рассказал глава банка Герман Греф, отвечая на вопрос РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025). "У нас рост оплаты по биометрии более чем в два с половиной раза. Но тем не менее это пока не значимая цифра еще. Как показывает практика, требуется время, чтобы люди поменяли свои привычки", - сказал он. Также Греф отметил, что новый способ бесконтактной оплаты "Вжух" оказался очень популярным. "Мы за первую неделю сделали платежей больше, чем по биометрии. Биометрия у нас касается всех, не зависит от типа вашего мобильного телефона. Здесь (в новом виде оплаты - ред.) преимущество получили в первую очередь владельцы iPhone. Уже за первую неделю люди очень быстро стали использовать то, от чего они несколько лет назад ушли", - сообщил глава кредитной организации. Также он отметил, что после внедрения новой бесконтактной оплаты "пострадала" доля в платежах, в первую очередь через QR, меньше пострадали платежи лицом. Греф при этом назвал платежи "улыбкой" самыми удобными и отметил, что сам ими пользуется. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

