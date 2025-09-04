https://1prime.ru/20250904/gref-861756235.html

Греф призвал не принимать нынешний проект о штрафах за навязывание финуслуг

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф призвал не принимать в нынешнем виде законопроект, вводящий оборотные штрафы для банков за нарушения в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг, так как он может дестабилизировать всю банковскую систему. Об этом он заявил на пресс-конференции в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Законопроект, ужесточающий ответственность банков за нарушение прав потребителей финансовых услуг и неисполнение предписаний ЦБ об устранении таких нарушений, был принят Госдумой в первом чтении в середине июля. Он предполагает повышение штрафов за нарушение соответствующих законов и актов до 0,1% размера собственных средств кредитной организации, но не менее 100 тысяч рублей, а за неисполнение предписаний ЦБ в установленный срок - до 1% собственных средств банка, но не менее 1 миллиона рублей. Сейчас такие штрафы устанавливаются исходя из размера уставного капитала кредитной организации и не могут превышать 1 миллиона и 10 миллионов рублей соответственно. По мнению разработчиков проекта, это не оказывает должного воздействия на банки, поскольку их выгода от неправомерных действий на потребительском рынке может значительно нивелировать негативные последствия от санкций ЦБ. "Эту инициативу разумной назвать очень тяжело… Мы написали письма председателю ЦБ и Госдумы, руководителю администрации президента с просьбой обратить внимание на этот законопроект и не допустить его принятия в текущем виде... Применение таких штрафов дестабилизирует всю банковскую систему", - сказал Греф. "Если начинать штрафовать в тех объемах, в которых предлагают депутаты - от 0,1% до 1% капитала, - то в случае со Сбербанком размер штрафов составит от 6,6 миллиарда рублей до 60 миллиардов рублей", - проиллюстрировал Греф. Он также отметил, что по данным ЦБ, за первый квартал выросло количество жалоб на нарушение прав потребителей, но на 42,2% снизилось поступление жалоб на навязывание дополнительных платных услуг при кредитовании. Основными триггерами общего роста, по его словам, стали жалобы на отказ в проведении операций, блокировку счета и банковских карт по подозрению в участии в мошеннических операциях.

