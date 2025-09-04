https://1prime.ru/20250904/gref-861805329.html
Греф не видит выгодной альтернативы рублевым вкладам
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Альтернативы рублевым вкладам в банках для сбережений россиян сейчас нет, считает глава Сбербанка Герман Греф. "Пока нет альтернативы рублям. Ставка по депозитам в рублях - сегодня она вне конкуренции", - сказал Греф в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" в ходе ВЭФ, отвечая на вопрос о том, где сейчас россиянам стоит хранить сбережения, учитывая начавшееся снижение ставок по вкладам. По мнению главы Сбера, инвестиции на фондовом рынке пока менее выгодны, поскольку показывают очень большую волатильность. "Фондовый рынок - пока разнонаправленные результаты, большая волатильность. Депозиты дают отдачу на коротком горизонте, и в этом году вряд ли картина поменяется",- сказал Греф. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
