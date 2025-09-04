Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Греф заявил, что ИИ пока не готов заменить его - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250904/gref-861808246.html
Греф заявил, что ИИ пока не готов заменить его
Греф заявил, что ИИ пока не готов заменить его - 04.09.2025, ПРАЙМ
Греф заявил, что ИИ пока не готов заменить его
Глава "Сбера" Герман Греф заявил, что не готов к тому, чтобы его заменил искусственный интеллект - технологиям потребуется еще не менее 10 лет, чтобы заменить... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T23:12+0300
2025-09-04T23:12+0300
технологии
владивосток
герман греф
вэф
вэф-25
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861756099_0:0:3167:1782_1920x0_80_0_0_e298358cf5938303b122edd292ed75b1.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Глава "Сбера" Герман Греф заявил, что не готов к тому, чтобы его заменил искусственный интеллект - технологиям потребуется еще не менее 10 лет, чтобы заменить человека практически в любой роли. "Технология потрясающая, очень многообещающая, но до 2030 года AGI (Artificial General Intelligence, общий искусственный интеллект - ред.), который сможет заменить практически любую роль человека, я все-таки сомневаюсь, что это произойдет еще до 2030 года. Может быть, я ошибаюсь - мне кажется, потребуется не меньше 10 лет", - сказал Греф в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" в ходе ВЭФ. При этом он признал, что пока не готов к тому, чтобы робот заменил его самого на посту главы "Сбера". "Технология пока не готова к тому, чтобы меня заменить", - заявил Греф. "Есть технооптимисты, есть технопессимисты, я где-то все-таки стараюсь быть посередине", - пояснил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250904/gref-861805329.html
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861756099_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_41f482e2959de122a9ecc1bc7cd625c7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, владивосток, герман греф, вэф, вэф-25
Технологии, Владивосток, Герман Греф, ВЭФ, ВЭФ-25
23:12 04.09.2025
 
Греф заявил, что ИИ пока не готов заменить его

Греф заявил, что искусственный интеллект пока не может заменить его на посту главы "Сбера"

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф
Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Глава "Сбера" Герман Греф заявил, что не готов к тому, чтобы его заменил искусственный интеллект - технологиям потребуется еще не менее 10 лет, чтобы заменить человека практически в любой роли.
"Технология потрясающая, очень многообещающая, но до 2030 года AGI (Artificial General Intelligence, общий искусственный интеллект - ред.), который сможет заменить практически любую роль человека, я все-таки сомневаюсь, что это произойдет еще до 2030 года. Может быть, я ошибаюсь - мне кажется, потребуется не меньше 10 лет", - сказал Греф в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" в ходе ВЭФ.
При этом он признал, что пока не готов к тому, чтобы робот заменил его самого на посту главы "Сбера".
"Технология пока не готова к тому, чтобы меня заменить", - заявил Греф.
"Есть технооптимисты, есть технопессимисты, я где-то все-таки стараюсь быть посередине", - пояснил он.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Греф не видит выгодной альтернативы рублевым вкладам
Вчера, 21:03
 
ТехнологииВладивостокГерман ГрефВЭФВЭФ-25
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала