Греф заявил, что ИИ пока не готов заменить его

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Глава "Сбера" Герман Греф заявил, что не готов к тому, чтобы его заменил искусственный интеллект - технологиям потребуется еще не менее 10 лет, чтобы заменить человека практически в любой роли. "Технология потрясающая, очень многообещающая, но до 2030 года AGI (Artificial General Intelligence, общий искусственный интеллект - ред.), который сможет заменить практически любую роль человека, я все-таки сомневаюсь, что это произойдет еще до 2030 года. Может быть, я ошибаюсь - мне кажется, потребуется не меньше 10 лет", - сказал Греф в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" в ходе ВЭФ. При этом он признал, что пока не готов к тому, чтобы робот заменил его самого на посту главы "Сбера". "Технология пока не готова к тому, чтобы меня заменить", - заявил Греф. "Есть технооптимисты, есть технопессимисты, я где-то все-таки стараюсь быть посередине", - пояснил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

