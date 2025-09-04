https://1prime.ru/20250904/grossi-861795446.html

Гросси заявил о крайне шаткой ядерной безопасности на ЗАЭС

Гросси заявил о крайне шаткой ядерной безопасности на ЗАЭС

ВЕНА, 4 сен - ПРАЙМ. Ядерная безопасность на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остаётся крайне шаткой даже спустя три года после того, как МАГАТЭ впервые направило туда свою команду, заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси. "Ядерная безопасность на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остаётся крайне шаткой даже спустя три года после того, как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направило туда свою первую команду. Риск радиационной аварии будет сохраняться до тех пор, пока продолжается конфликт", - приводятся в релизе слова Гросси. Российская сторона ранее неоднократно указывала на то, что МАГАТЭ не хочет констатировать, что именно Киев подвергает опасности Запорожскую АЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. Так, в ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

