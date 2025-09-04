Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гросси заявил о крайне шаткой ядерной безопасности на ЗАЭС - 04.09.2025
https://1prime.ru/20250904/grossi-861795446.html
Гросси заявил о крайне шаткой ядерной безопасности на ЗАЭС
Гросси заявил о крайне шаткой ядерной безопасности на ЗАЭС - 04.09.2025, ПРАЙМ
Гросси заявил о крайне шаткой ядерной безопасности на ЗАЭС
Ядерная безопасность на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остаётся крайне шаткой даже спустя три года после того, как МАГАТЭ впервые направило туда свою команду, заявил... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T16:42+0300
2025-09-04T16:42+0300
ВЕНА, 4 сен - ПРАЙМ. Ядерная безопасность на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остаётся крайне шаткой даже спустя три года после того, как МАГАТЭ впервые направило туда свою команду, заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси. "Ядерная безопасность на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остаётся крайне шаткой даже спустя три года после того, как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направило туда свою первую команду. Риск радиационной аварии будет сохраняться до тех пор, пока продолжается конфликт", - приводятся в релизе слова Гросси. Российская сторона ранее неоднократно указывала на то, что МАГАТЭ не хочет констатировать, что именно Киев подвергает опасности Запорожскую АЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. Так, в ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
16:42 04.09.2025
 
Гросси заявил о крайне шаткой ядерной безопасности на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: ядерная безопасность на ЗАЭС остается крайне шаткой

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую область
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую область
© Госкорпорация "Росатом"
Перейти в медиабанк
ВЕНА, 4 сен - ПРАЙМ. Ядерная безопасность на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остаётся крайне шаткой даже спустя три года после того, как МАГАТЭ впервые направило туда свою команду, заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.
"Ядерная безопасность на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остаётся крайне шаткой даже спустя три года после того, как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направило туда свою первую команду. Риск радиационной аварии будет сохраняться до тех пор, пока продолжается конфликт", - приводятся в релизе слова Гросси.
Российская сторона ранее неоднократно указывала на то, что МАГАТЭ не хочет констатировать, что именно Киев подвергает опасности Запорожскую АЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. Так, в ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
4-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
Путин не исключил сотрудничества на ЗАЭС с США и Украиной
2 сентября, 13:10
 
Заголовок открываемого материала