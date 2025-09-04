https://1prime.ru/20250904/gtlk-861744354.html
ГТЛК и "Аврора" договорились о поставке трех самолетов Ил-114-300
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и авиакомпания "Аврора" заключили соглашение о намерениях по поставке в лизинг трех самолетов Ил-114-300, поставка техники ожидается с 2027 года, сообщает ГТЛК.
Соответствующий документ стороны заключили в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
"Поставка воздушных судов планируется с 2027 года на условиях льготного лизинга благодаря использованию мер господдержки. За разработку Ил-114-300 отвечает Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина – головное предприятие дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)", - говорится в сообщении ГТЛК.
Уточняется, что реализация сделки будет способствовать обеспечению транспортной доступности и связанности регионов России, выводу на рынок и продвижению нового типа российских самолетов, а также снижению их стоимости в долгосрочной перспективе за счет выхода на серийное производство.
Региональный пассажирский турбовинтовой самолет Ил-114-300 предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях, является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. В перспективе он заменит на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
