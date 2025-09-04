https://1prime.ru/20250904/gtlk-861744925.html

Сообщение, вышедшее на ленты агентства в 3.38 с заголовком "ГТЛК профинансирует поставку 50 самолетов Байкал для альянса "Аэрохимфлот", аннулируется как... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T04:26+0300

бизнес

энергетика

байкал

Сообщение, вышедшее на ленты агентства в 3.38 с заголовком "ГТЛК профинансирует поставку 50 самолетов Байкал для альянса "Аэрохимфлот", аннулируется как вышедшее в связи с техническим сбоем.

2025

бизнес, байкал