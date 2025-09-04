https://1prime.ru/20250904/gtlk-861746144.html

ГТЛК заключила договоры поставки и лизинга 50 самолетов "Байкал"

ГТЛК заключила договоры поставки и лизинга 50 самолетов "Байкал" - 04.09.2025, ПРАЙМ

ГТЛК заключила договоры поставки и лизинга 50 самолетов "Байкал"

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) заключила договоры поставки и лизинга на 50 новых легкомоторных самолетов "Байкал" для альянса... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T04:59+0300

2025-09-04T04:59+0300

2025-09-04T04:59+0300

бизнес

россия

промышленность

владивосток

краснодарский край

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861746144.jpg?1756951192

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) заключила договоры поставки и лизинга на 50 новых легкомоторных самолетов "Байкал" для альянса независимых эксплуатантов "Аэрохимфлот", сообщает ГТЛК. Соответствующие документы подписаны в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. "Поставщиком воздушных судов выступит Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). Все самолеты будут переданы в лизинг на льготных условиях авиакомпаниям, входящим в состав альянса независимых эксплуатантов "Аэрохимфлот" в 2027-2031 годах", - говорится в сообщении. Уточняется, что для финансирования сделки планируется привлечь средства Фонда национального благосостояния. ЛМС-901 "Байкал" – девятиместный турбовинтовой легкий многоцелевой самолет для местных воздушных линий. Может эксплуатироваться на грунтовых взлетно-посадочных полосах. "Байкалы" разрабатывают на замену устаревших самолетов Ан-2 и Ан-3. По данным ГТЛК, самолеты "Байкал", в частности, планируется использовать для выполнения лесоавиационных, авиационно-химических и транспортно-связных работ, аэрофотосъемки в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, а также в Краснодарском крае. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

владивосток

краснодарский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, промышленность, владивосток, краснодарский край