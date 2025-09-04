https://1prime.ru/20250904/gubernator-861749104.html

Губернатор Магаданской области подписал соглашение с "ЭР-Телеком Холдинг"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Губернатор Магаданской области Сергей Носов на полях ВЭФ подписал соглашение с АО "ЭР-Телеком Холдинг", сообщает правительство Колымы. "Сотрудничество предполагает совместную работу по созданию технических решений и проведение организационных мероприятий в области развития информационной и коммуникационной инфраструктуры в регионе", - говорится в сообщении. Дополняется, что предприятие "ЭР-Телеком Холдинг" - пятая телекоммуникационная компания страны по масштабам бизнеса, но на Дальнем Востоке представлена пока только во Владивостоке, Хабаровске и на Сахалине. "В планах - приезд проектной группы "ЭР-Телеком Холдинг" в Магадан, чтобы на месте изучить потребности региона и выработать дальнейшие векторы сотрудничества", - дополняет ведомство. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

