Губернатор Магаданской области подписал соглашение с "ЭР-Телеком Холдинг"
Губернатор Магаданской области Сергей Носов на полях ВЭФ подписал соглашение с АО "ЭР-Телеком Холдинг", сообщает правительство Колымы. | 04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Губернатор Магаданской области Сергей Носов на полях ВЭФ подписал соглашение с АО "ЭР-Телеком Холдинг", сообщает правительство Колымы.
"Сотрудничество предполагает совместную работу по созданию технических решений и проведение организационных мероприятий в области развития информационной и коммуникационной инфраструктуры в регионе", - говорится в сообщении.
Дополняется, что предприятие "ЭР-Телеком Холдинг" - пятая телекоммуникационная компания страны по масштабам бизнеса, но на Дальнем Востоке представлена пока только во Владивостоке, Хабаровске и на Сахалине.
"В планах - приезд проектной группы "ЭР-Телеком Холдинг" в Магадан, чтобы на месте изучить потребности региона и выработать дальнейшие векторы сотрудничества", - дополняет ведомство.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
