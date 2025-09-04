Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Губернатор Магаданской области подписал соглашение с "ЭР-Телеком Холдинг" - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250904/gubernator-861749104.html
Губернатор Магаданской области подписал соглашение с "ЭР-Телеком Холдинг"
Губернатор Магаданской области подписал соглашение с "ЭР-Телеком Холдинг" - 04.09.2025, ПРАЙМ
Губернатор Магаданской области подписал соглашение с "ЭР-Телеком Холдинг"
Губернатор Магаданской области Сергей Носов на полях ВЭФ подписал соглашение с АО "ЭР-Телеком Холдинг", сообщает правительство Колымы. | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T06:01+0300
2025-09-04T06:01+0300
технологии
экономика
владивосток
магаданская область
колыма
эр-телеком холдинг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861749104.jpg?1756954861
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Губернатор Магаданской области Сергей Носов на полях ВЭФ подписал соглашение с АО "ЭР-Телеком Холдинг", сообщает правительство Колымы. "Сотрудничество предполагает совместную работу по созданию технических решений и проведение организационных мероприятий в области развития информационной и коммуникационной инфраструктуры в регионе", - говорится в сообщении. Дополняется, что предприятие "ЭР-Телеком Холдинг" - пятая телекоммуникационная компания страны по масштабам бизнеса, но на Дальнем Востоке представлена пока только во Владивостоке, Хабаровске и на Сахалине. "В планах - приезд проектной группы "ЭР-Телеком Холдинг" в Магадан, чтобы на месте изучить потребности региона и выработать дальнейшие векторы сотрудничества", - дополняет ведомство. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
владивосток
магаданская область
колыма
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, владивосток, магаданская область, колыма, эр-телеком холдинг
Технологии, Экономика, Владивосток, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОЛЫМА, Эр-Телеком Холдинг
06:01 04.09.2025
 
Губернатор Магаданской области подписал соглашение с "ЭР-Телеком Холдинг"

Губернатор Магаданской области Носов подписал соглашение с "ЭР-Телеком Холдинг"

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Губернатор Магаданской области Сергей Носов на полях ВЭФ подписал соглашение с АО "ЭР-Телеком Холдинг", сообщает правительство Колымы.
"Сотрудничество предполагает совместную работу по созданию технических решений и проведение организационных мероприятий в области развития информационной и коммуникационной инфраструктуры в регионе", - говорится в сообщении.
Дополняется, что предприятие "ЭР-Телеком Холдинг" - пятая телекоммуникационная компания страны по масштабам бизнеса, но на Дальнем Востоке представлена пока только во Владивостоке, Хабаровске и на Сахалине.
"В планах - приезд проектной группы "ЭР-Телеком Холдинг" в Магадан, чтобы на месте изучить потребности региона и выработать дальнейшие векторы сотрудничества", - дополняет ведомство.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаТехнологииВладивостокМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬКОЛЫМАЭр-Телеком Холдинг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала