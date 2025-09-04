https://1prime.ru/20250904/gumpomosch--861780501.html

Посол Афганистана рассказал о гумпомощи для пострадавших от землетрясения

2025-09-04T12:56+0300

россия

афганистан

москва

краснодар

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Афганские бизнесмены, работающие в России, собрали гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения соотечественников, решается вопрос о ее доставке, сообщил РИА Новости на полях ВЭФ посол Афганистана в России Хассан Гуль Хассан. "Россия при содействии афганских бизнесменов собрала помощь в Краснодаре и Москве и согласовала с нами возможность получения виз в Афганистан для доставки этой помощи", - сказал посол. Гуль Хассан отметил, что российская сторона пока не подавала документы на получение виз, и подчеркнул, что Кабул готов предоставить визы, как только Москва оформит соответствующий запрос. Ранее в четверг афганские СМИ сообщили, что в окрестностях города Джелалабад на востоке Афганистана произошло еще одно землетрясение. Оно произошло всего через несколько дней после серии смертоносных землетрясений, которые опустошили провинцию Кунар, унеся жизни более 1400 человек и оставив тысячи ранеными и без крова. По данным афганских СМИ, в Кунаре продолжаются спасательные работы, из-под завалов до сих пор извлекают тела, а гуманитарные организации сталкиваются с трудностями в доставке помощи в отдаленные горные районы, отрезанные от внешнего мира оползнями. Повторяющиеся толчки усилили страх среди выживших, многие из которых нашли временное убежище под открытым небом в импровизированных лагерях, ожидая экстренной помощи. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

