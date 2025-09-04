https://1prime.ru/20250904/ici-861785599.html

Национальный музей фарфора во Франции был ограблен на 9,5 миллиона евро

экономика

общество

ПАРИЖ, 4 сен – ПРАЙМ. Неизвестные ограбили французский Национальный музей фарфора имени Адриана Дюбуше, сумма украденного оценивается в 9,5 миллиона евро, сообщила в четверг радиостанция ici. "Национальный музей Адриана Дюбуше, музей фарфора и керамики, стал в ночь на четверг целью невероятного ограбления. Ущерб особенно впечатляет: 9,5 миллиона евро", - говорится в материале. Злоумышленники проникли внутрь здания через окно, разбили витрины и похитили по меньшей мере три экспоната, представленные на временной выставке китайского фарфора, передаёт ici. Затем сработала сигнализация, однако к моменту прибытия полиции преступники уже скрылись, сообщает радиостанция. Мэр французского Лиможа, где расположен музей, назвал произошедшее "агрессией против города и наследия". По данным мэрии, речь идет об "очень организованной краже", которую совершили профессионалы, сказано в материале. Как указывается на сайте культурного учреждения, Национальный музей имени Адриана Дюбуше располагает крупнейшей в мире государственной коллекцией лиможского фарфора. Там также представлены экспонаты, отражающие основные этапы истории керамики с античности до наших дней. В общей сложности коллекция музея насчитывает 18 тысяч экспонатов, пять тысяч из которых выставлены в настоящее время.

Новости

