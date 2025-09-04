Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Национальный музей фарфора во Франции был ограблен на 9,5 миллиона евро
Национальный музей фарфора во Франции был ограблен на 9,5 миллиона евро
Национальный музей фарфора во Франции был ограблен на 9,5 миллиона евро
ПАРИЖ, 4 сен – ПРАЙМ. Неизвестные ограбили французский Национальный музей фарфора имени Адриана Дюбуше, сумма украденного оценивается в 9,5 миллиона евро, сообщила в четверг радиостанция ici. "Национальный музей Адриана Дюбуше, музей фарфора и керамики, стал в ночь на четверг целью невероятного ограбления. Ущерб особенно впечатляет: 9,5 миллиона евро", - говорится в материале. Злоумышленники проникли внутрь здания через окно, разбили витрины и похитили по меньшей мере три экспоната, представленные на временной выставке китайского фарфора, передаёт ici. Затем сработала сигнализация, однако к моменту прибытия полиции преступники уже скрылись, сообщает радиостанция. Мэр французского Лиможа, где расположен музей, назвал произошедшее "агрессией против города и наследия". По данным мэрии, речь идет об "очень организованной краже", которую совершили профессионалы, сказано в материале. Как указывается на сайте культурного учреждения, Национальный музей имени Адриана Дюбуше располагает крупнейшей в мире государственной коллекцией лиможского фарфора. Там также представлены экспонаты, отражающие основные этапы истории керамики с античности до наших дней. В общей сложности коллекция музея насчитывает 18 тысяч экспонатов, пять тысяч из которых выставлены в настоящее время.
14:00 04.09.2025
 
Национальный музей фарфора во Франции был ограблен на 9,5 миллиона евро

ici: неизвестный ограбил Национальный музей фарфора во Франции на 9,5 млн евро

© fotolia.com / Tatjana Brila%Флаг Франции
%Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
© fotolia.com / Tatjana Brila
ПАРИЖ, 4 сен – ПРАЙМ. Неизвестные ограбили французский Национальный музей фарфора имени Адриана Дюбуше, сумма украденного оценивается в 9,5 миллиона евро, сообщила в четверг радиостанция ici.
"Национальный музей Адриана Дюбуше, музей фарфора и керамики, стал в ночь на четверг целью невероятного ограбления. Ущерб особенно впечатляет: 9,5 миллиона евро", - говорится в материале.
Злоумышленники проникли внутрь здания через окно, разбили витрины и похитили по меньшей мере три экспоната, представленные на временной выставке китайского фарфора, передаёт ici. Затем сработала сигнализация, однако к моменту прибытия полиции преступники уже скрылись, сообщает радиостанция.
Мэр французского Лиможа, где расположен музей, назвал произошедшее "агрессией против города и наследия". По данным мэрии, речь идет об "очень организованной краже", которую совершили профессионалы, сказано в материале.
Как указывается на сайте культурного учреждения, Национальный музей имени Адриана Дюбуше располагает крупнейшей в мире государственной коллекцией лиможского фарфора. Там также представлены экспонаты, отражающие основные этапы истории керамики с античности до наших дней. В общей сложности коллекция музея насчитывает 18 тысяч экспонатов, пять тысяч из которых выставлены в настоящее время.
Заголовок открываемого материала