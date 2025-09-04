Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объем импорта из России в США в июле упал на 12,3 процента - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250904/import-861801939.html
Объем импорта из России в США в июле упал на 12,3 процента
Объем импорта из России в США в июле упал на 12,3 процента - 04.09.2025, ПРАЙМ
Объем импорта из России в США в июле упал на 12,3 процента
Объем импорта из России в США по итогам июля 2025 года сократился на 12,3% к предыдущему месяцу и составил 355,6 миллиона долларов, следует из опубликованных в... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T18:42+0300
2025-09-04T18:42+0300
россия
бизнес
сша
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/94/835729491_0:217:2869:1831_1920x0_80_0_0_cf2e4aa1b5508adb485409c503793a1c.jpg
ВАШИНГТОН, 4 сен - ПРАЙМ. Объем импорта из России в США по итогам июля 2025 года сократился на 12,3% к предыдущему месяцу и составил 355,6 миллиона долларов, следует из опубликованных в четверг данных американского бюро статистики. Согласно представленным показателям, в июле Штаты импортировали российских товаров на 355,6 миллиона долларов, тогда как в июне - на 405,3 миллиона. При этом объем экспорта из США в Россию в июле практически не изменился и оценивается в 52,6 миллиона долларов по сравнению с 52,7 миллиона в июне. Всего с начала года Соединенные Штаты импортировали товаров из России на 2,85 миллиарда долларов, а экспортировали на 337 миллионов, следует из данных ведомства.
https://1prime.ru/20250904/tramp-861782303.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/94/835729491_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_2b6775b212ee455fc97ed469e8e60a41.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, сша, мировая экономика
РОССИЯ, Бизнес, США, Мировая экономика
18:42 04.09.2025
 
Объем импорта из России в США в июле упал на 12,3 процента

Импорт в США из России в июле сократился на 12,3% к июню, экспорт почти не изменился

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Флаги России и США. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 4 сен - ПРАЙМ. Объем импорта из России в США по итогам июля 2025 года сократился на 12,3% к предыдущему месяцу и составил 355,6 миллиона долларов, следует из опубликованных в четверг данных американского бюро статистики.
Согласно представленным показателям, в июле Штаты импортировали российских товаров на 355,6 миллиона долларов, тогда как в июне - на 405,3 миллиона.
При этом объем экспорта из США в Россию в июле практически не изменился и оценивается в 52,6 миллиона долларов по сравнению с 52,7 миллиона в июне.
Всего с начала года Соединенные Штаты импортировали товаров из России на 2,85 миллиарда долларов, а экспортировали на 337 миллионов, следует из данных ведомства.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
СМИ рассказали, на что Трампу пришлось пойти из-за России
13:17
 
РОССИЯБизнесСШАМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала