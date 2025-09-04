https://1prime.ru/20250904/import-861801939.html
Объем импорта из России в США в июле упал на 12,3 процента
Объем импорта из России в США в июле упал на 12,3 процента - 04.09.2025, ПРАЙМ
Объем импорта из России в США в июле упал на 12,3 процента
Объем импорта из России в США по итогам июля 2025 года сократился на 12,3% к предыдущему месяцу и составил 355,6 миллиона долларов, следует из опубликованных в... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T18:42+0300
2025-09-04T18:42+0300
2025-09-04T18:42+0300
россия
бизнес
сша
мировая экономика
ВАШИНГТОН, 4 сен - ПРАЙМ. Объем импорта из России в США по итогам июля 2025 года сократился на 12,3% к предыдущему месяцу и составил 355,6 миллиона долларов, следует из опубликованных в четверг данных американского бюро статистики. Согласно представленным показателям, в июле Штаты импортировали российских товаров на 355,6 миллиона долларов, тогда как в июне - на 405,3 миллиона. При этом объем экспорта из США в Россию в июле практически не изменился и оценивается в 52,6 миллиона долларов по сравнению с 52,7 миллиона в июне. Всего с начала года Соединенные Штаты импортировали товаров из России на 2,85 миллиарда долларов, а экспортировали на 337 миллионов, следует из данных ведомства.
сша
россия, бизнес, сша, мировая экономика
РОССИЯ, Бизнес, США, Мировая экономика
Объем импорта из России в США в июле упал на 12,3 процента
Импорт в США из России в июле сократился на 12,3% к июню, экспорт почти не изменился
ВАШИНГТОН, 4 сен - ПРАЙМ. Объем импорта из России в США по итогам июля 2025 года сократился на 12,3% к предыдущему месяцу и составил 355,6 миллиона долларов, следует из опубликованных в четверг данных американского бюро статистики.
Согласно представленным показателям, в июле Штаты импортировали российских товаров на 355,6 миллиона долларов, тогда как в июне - на 405,3 миллиона.
При этом объем экспорта из США
в Россию в июле практически не изменился и оценивается в 52,6 миллиона долларов по сравнению с 52,7 миллиона в июне.
Всего с начала года Соединенные Штаты импортировали товаров из России на 2,85 миллиарда долларов, а экспортировали на 337 миллионов, следует из данных ведомства.
