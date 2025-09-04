https://1prime.ru/20250904/investitsii-861803648.html

Глава тайской CP Group предложил россиянам инвестировать в Таиланд

Глава тайской CP Group предложил россиянам инвестировать в Таиланд

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Председатель группы компаний CP Group, крупнейшего таиландского инвестора в России, Супхакит Чиараванон предложил российским участникам бизнес-диалога Россия-Таиланд, прошедшего в рамках Восточного экономического форума, инвестировать в Таиланд. "Таиланд находится в самой середине Азиатского континента, в центре огромного азиатского рынка, и это страна, привлекательная для инвестиций", - сказал глава таиландского конгломерата, включающего крупнейшие в Таиланде компании в сфере агропромышленного бизнеса, розничной торговли, мобильной связи и других отраслей и вложившего в свои российские предприятия более 2 миллиардов долларов. "Большой и важной инвестиционной площадкой, привлекающей иностранные инвестиции, является Восточный экономический коридор Таиланда, расположенный на восточном побережье страны. В этой зоне сосредоточены предприятия автомобильной промышленности, робототехники, морские порты. Российские компании могли бы успешно инвестировать в эту зону ускоренного развития", - сказал Чиараванон. Он также предложил российскому бизнесу инвестировать в туристический сектор Таиланда. "Туризм тоже привлекателен для инвестиций. До пандемии в Таиланд приезжало около 40 миллионов туристов в год. При последовательной государственной политике развития этой отрасли и целенаправленных инвестициях Таиланд сможет в будущем принимать и 60, и 80 миллионов туристов", - отметил Чиараванон, являющийся также почетным консулом России по провинциям Чиангмай, Чианграй и Мехонгсон, расположенным на севере Таиланда и популярным у иностранных путешественников. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

